Риболовля з наслідками: за що можуть "прилетіти" штрафи у лютому

Багатьох відданих фанатів риболовлі в Україні не лякає ні сніг, ні зимові морози. Однак у лютому рибалка варто пам'ятати про законодавчі вимоги, щоб не отримати досить неприємні штрафи.

Де не можна ловити рибу?

В останній місяць зими на більшості водойм в Україні діють сезонні обмеження, нагадує Державна екологічна інспекція.

Річ у тім, що у холодну пору року риба перебирається у найглибші частини водойм – зимувальні ями. Там вона і знаходиться у малорухливому стані до весни, доки температура води не зросте.

Щоб захистити рибу взимку, в Україні діють суворі обмеження. Риболовля в таких ділянках заборонена з 1 листопада 2025 року і аж до початку періоду нересту у 2026-му.

Ловити рибу можна лише подалі від зимувальних ям. При цьому дозволяється використовувати лише певне оснащення:

зимові вудки;

донні вудки;

жерлиці;

поплавкові вудки.

Важливо! Один рибалка має право використовувати загалом не більше семи гачків на зимовій риболовлі.

Які штрафи за порушення?

На порушників правил риболовлі у лютому чекає відповідальність. Можна не лише отримати штраф, але й залишитися без оснащення, яке зараз коштує чимало.

За порушення правил передбачені такі штрафи:

нехтування забороною за вилов риби у зазначених місцях – від 34 до 170 гривень ;

; використання заборонених вудок та інших риболовних засобів – від 340 до 680 гривень.

При цьому в останньому випадку у рибалки обов'язково вилучають снасті та незаконно добуту рибу.

Ба більше, існує ще й кримінальна відповідальність для порушників:

за вилов риби у промислових масштабах, що завдали значної шкоди природі, штраф становить від 17 тисяч до 85 тисяч гривень.

або ж очікує обмеження волі до трьох років (стаття 249 Кримінального кодексу України).

Які норми вилову риби?

На додачу до законодавства в Україні існують правила любительського та спортивного рибальства. Вони регулюють норми зимової рибалки, нагадали у Київському рибоохоронному патрулі.

Вони дозволяють:

добову норму вилову не більш як 3 кілограми риби та 30 раків на людину;

риболовлю будь-якими вудками або спінінгом, але з використанням не більше 7 гачків;

вилов риби з берега або з човна.

Важливо! Суворо заборонено застосовувати під час риболовлі отруйні речовини, вибухові чи хімічні, електрострум, вогнепальну зброю та інші способи лову, які значно шкодять довкіллю.

Де ловити рибу взимку?