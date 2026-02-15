Укр Рус
Агро 24 Агроновини Риболовля з наслідками: за що можуть "прилетіти" штрафи у лютому
15 лютого, 15:45
4

Риболовля з наслідками: за що можуть "прилетіти" штрафи у лютому

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У лютому в Україні на більшості водойм діють сезонні обмеження на вилов риби, щоб захистити рибу в зимувальних ямах.
  • Штрафи за порушення правил риболовлі варіюються від 34 до 680 гривень, а за вилов у промислових масштабах можуть досягати 85 тисяч гривень або тюремного ув'язнення до трьох років.

Багатьох відданих фанатів риболовлі в Україні не лякає ні сніг, ні зимові морози. Однак у лютому рибалка варто пам'ятати про законодавчі вимоги, щоб не отримати досить неприємні штрафи.

Де не можна ловити рибу? 

В останній місяць зими на більшості водойм в Україні діють сезонні обмеження, нагадує Державна екологічна інспекція. 

Дивіться також Уникайте цих днів у лютому: коли не варто рибалити 

Річ у тім, що у холодну пору року риба перебирається у найглибші частини водойм – зимувальні ями. Там вона і знаходиться у малорухливому стані до весни, доки температура води не зросте. 

Щоб захистити рибу взимку, в Україні діють суворі обмеження. Риболовля в таких ділянках заборонена з 1 листопада 2025 року і аж до початку періоду нересту у 2026-му

Ловити рибу можна лише подалі від зимувальних ям. При цьому дозволяється використовувати лише певне оснащення:

  • зимові вудки;
  • донні вудки;
  • жерлиці;
  • поплавкові вудки. 

Важливо! Один рибалка має право використовувати загалом не більше семи гачків на зимовій риболовлі. 

Які штрафи за порушення? 

На порушників правил риболовлі у лютому чекає відповідальність. Можна не лише отримати штраф, але й залишитися без оснащення, яке зараз коштує чимало. 

За порушення правил передбачені такі штрафи

  • нехтування забороною за вилов риби у зазначених місцях – від 34 до 170 гривень;
  • використання заборонених вудок та інших риболовних засобів – від 340 до 680 гривень

При цьому в останньому випадку у рибалки обов'язково вилучають снасті та незаконно добуту рибу. 

Ба більше, існує ще й кримінальна відповідальність для порушників:

  • за вилов риби у промислових масштабах, що завдали значної шкоди природі, штраф становить від 17 тисяч до 85 тисяч гривень.
  • або ж очікує обмеження волі до трьох років (стаття 249 Кримінального кодексу України).

Які норми вилову риби? 

На додачу до законодавства в Україні існують правила любительського та спортивного рибальства. Вони регулюють норми зимової рибалки, нагадали у Київському рибоохоронному патрулі

Вони дозволяють: 

  • добову норму вилову не більш як 3 кілограми риби та 30 раків на людину;

  • риболовлю будь-якими вудками або спінінгом, але з використанням не більше 7 гачків;

  • вилов риби з берега або з човна.

Важливо! Суворо заборонено застосовувати під час риболовлі отруйні речовини, вибухові чи хімічні, електрострум, вогнепальну зброю та інші способи лову, які значно шкодять довкіллю. 

Де ловити рибу взимку? 

  • Успішна зимова риболовля багато в чому залежить від розуміння поведінки конкретних видів риби. Знання їхніх звичок допомагає обрати правильне місце та снасті.

  • Окунь узимку найчастіше тримається поблизу корчів, підводних нерівностей і бровок. Найактивніше клювання припадає на ранкові та вечірні години.

  • Щука в холодний сезон добре ловиться на жерлиці з живою наживкою. У лютому вона нерідко виходить на мілководдя, де у воді більше кисню, що підвищує шанси на успішний улов.

  • Судак проявляє найбільшу активність у темний час доби. Шукати його варто на значних глибинах і в чистих руслах річок, де течія забезпечує сприятливі умови.