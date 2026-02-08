Знайшли "тернопільський" слід: підозрюваного у замаху на Алексєєва перевезли з ОАЕ до Москви
- Росія заявляє про затримання Любомира Корби в ОАЕ за підозрою у замаху на генерала Алексєєва і його передачу до Москви.
- Спільниками Корби названі росіяни Віктор Васін, який буцімто був затриманий в Москві, і Зінаїда Серебрицька, яка нібито виїхала в Україну.
У Росії нібито затримали підозрюваного у замаху на генерала Володимира Алексєєва. Російського громадянина буцімто виявили в ОАЕ, а потім передали до рук російських правоохоронців.
Про це пише пропагандистське російське видання "Інтерфакс Росія".
Що пише Росія про затримання "підозрюваного" у замаху на генерала Алексєєва?
Російська Федеральна служба безпеки заявляє, що російського громадянина Любомира Корбу затримали в ОАЕ і передали Москві. Ба більше, росіяни навіть зняли відео з імовірним підозрюваним, чоловіка з зав'язаними очима виводять з літака та саджають у мікроавтобус.
Імовірного підозрюваного у замаху на генерала Алексєєва нібито затримали: дивіться відео
Спільниками Корби в ФСБ назвали росіян Віктора Васіна і Зінаїду Серебрицьку. За даними російської спецслужби, Васін нібито був затриманий в Москві, а Серебрицька начебто встигла виїхати в Україну. За даними росЗМІ, Корбі 65 років, Васіну – 66, а Серебрицькій – 54.
Росіяни також стверджують, що чоловік, який стріляв в Алєксєєва, буцімто є уродженцем Тернопільської області. Він нібито прибув до Росії у грудні 2025 року і, як пишуть у ФСБ, повинен був "вчинити теракт за вказівкою українських спецслужб".
Що сталося далі із затриманими підозрюваними – поки що невідомо.
До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу, що історія з пораненням генерала Володимира Алексєєва у Москві має дуже дивний вигляд. На думку експерта, генерала могли використати самі росіяни для того, щоб зірвати переговорний процес з Україною.
Що відомо про замах на Володимира Алексєєва?
У Москві вранці 6 лютого було скоєно замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його тяжко поранили внаслідок вогнепальних пострілів, після чого нападник зник із місця події.
За наявною інформацією, генерал вижив. Йому надають медичну допомогу, стан Володимира Алексєєва залишається вкрай тяжким – він перебуває в реанімації.
Після інциденту російська поліція відкрила кримінальне провадження, вивчає записи з камер та перевіряла документи жителів будинку біля місця події. Також з'являлися фото з місця стрілянини в Алексєєва.