Усі мали залишитись живими, – американець пригадав, як взяв росіянина у полон на Донеччині

Відео, на якому іноземний доброволець захоплює російських солдатів у полон, стало вірусним у соцмережах. Боєць розмовляв українською і був дуже ввічливим та спокійним. Почував себе військовий доволі впевнено, бо раніше вже не раз це робив.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів американець, штурмовик 63-ї механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер, уточнивши, що події відбувались на Донеччині, де він несе службу, а саме у Серебрянському лісі. Там він разом з побратимами взяв у полон чотирьох загарбників.

Донеччина усипана тілами окупантів

Зі слів штурмовика, він тримає оборону України в лісах в Донецькій області на Лиманському напрямку. Келлер поділився, що в тій місцевості дуже багато загиблих російських солдатів і це зокрема результат роботи українських дронів та їх операторів з 63-ї бригади. "Відмінусовувати" окупантів вдається і завдяки завданням, які бійці виконували там: чи то влаштовуючи засідки, чи зачищаючи позиції, зайняті ворогом.

Пригадуючи ситуацію, коли вдалося взяти у полон кількох російських окупантів, Келлер розповів, що поводився ввічливо, аби зменшити ризики, які існували.

Я просто намагався зосередитися на тому, як вийти з цієї ситуації так, щоб усі залишилися живими, і щоб мінімізувати ризик втрат з обох боків. І якщо для цього потрібно бути ввічливим із ними, дати їм цигарку, щоб заспокоїти, то я так і зроблю, незалежно від того, як це виглядатиме для когось,

– пояснив боєць.

Він розповів, що після взяття у полон цих окупантів, він з побратимами відвів їх на дружню позицію, де з боку СОУ також була поранена людина. Потім всіх повели далі на дружні позиції. Це, з його слів, був останній раз, коли він їх бачив.

Американець, який став до лав СОУ, підсумував, що нині він разом з побратимами утримує фронт на своєму напрямку і змушує противника платити за кожен сантиметр української землі, який той намагається захопити.

Хто останнім часом опиняється в полоні з боку ворога?