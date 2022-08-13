Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо Збройних Сил України, – ЗМІ

Після гучного скандалу, в який вляпалася Amnesty International, правозахисна організація вирішила переоцінити своє дослідження. Водночас сторонні експерти ретельно перевірять процес.

Попередній скандальний звіт організації широко висвітлювався лояльними до кремля російськими ЗМІ, а Київ його розкритикував.

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Зауважимо, що організація продовжувала захищати свій звіт, але заявила, що шкодує про "біль і гнів", які він спричинив.

Деталі процесу аудиту має визначити правління Amnesty наступного тижня після того, як різні національні організації матимуть можливість надати свій внесок, включаючи українське відділення, голова якого Оксана Покальчук пішла у відставку на знак протесту після публікації звіту.

Що відомо про скандальний звіт

4 серпня 2022 року Amnesty International оприлюднила звіт про своє дослідження воєнних дій в Україні. У ньому організація прямо звинуватила Україну у порушенні правил і звичаїв війни. Цей звіт миттєво взяла на озброєння російська пропаганда.

У звіті мовиться, що "українські військові поставили під загрозу українське цивільне населення, створивши бази та використовуючи системи озброєння у житлових районах, зокрема у школах та лікарнях, оскільки вони прагнули відбити російське вторгнення".

Ба більше, форма пресрелізу побудована таким чином, що має скластися враженням, ніби Україна несе повну відповідальність абсолютно за все.

Реакція на звіт

Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук повідомила, що звіт складали без участі України. Вона звільнилася з посади.

Журналісти The Times зазначили, що Amnesty International рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для путінської пропаганди.

На звіт відреагував і президент України. Володимир Зеленський згадав злочини російських терористів, які вони вчиняють щодня в Україні. Однак їх немає у звітах деяких міжнародних організацій.