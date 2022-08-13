Amnesty International пересмотрит свой скандальный отчет по Вооруженным Силам Украины, – СМИ

После громкого скандала, в который вляпалась Amnesty International, правозащитная организация решила переоценить свое исследование. В то же время независимые эксперты тщательно проверят процесс.

Предыдущий скандальный отчет организации широко освещался лояльными к кремлю российскими СМИ, а Киев раскритиковал его.

Важно Еще один руководитель Amnesty уволился из-за несогласия с отчетом о ВСУ

Заметим, что организация продолжала защищать свой отчет, но заявила, что сожалеет о "боли и гневе", которые он вызвал.

Детали процесса аудита должно определить правление Amnesty на следующей неделе после того, как разные национальные организации будут иметь возможность внести свой вклад, включая украинское отделение, глава которого, Оксана Покальчук ушла в отставку в знак протеста после публикации отчета.

Что известно о скандальном отчете

4 августа 2022 года Amnesty International обнародовала отчет о своем исследовании военных действий в Украине. В нем организация прямо обвинила Украину в нарушении правил и обычаев войны. Этот отчет мгновенно взяла на вооружение российская пропаганда.

В отчете говорится, что "украинские военные поставили под угрозу украинское гражданское население, создав базы и используя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, поскольку они стремились отразить российское вторжение".

Более того, форма пресрелиза построена таким образом, что должно сложиться впечатление, будто Украина несет полную ответственность абсолютно за все.

Реакция на отчет

Руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук сообщила, что отчет составляли без участия Украины. Она уволилась с должности.

Журналисты The Times отметили, что Amnesty International решительно принялась уничтожить доверие к себе, служа рупором для путинской пропаганды.

На отчет отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский упомянул преступления российских террористов, которые они совершают каждый день в Украине. Однако их нет в отчетах некоторых международных организаций.