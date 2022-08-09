Об этом сказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в эфире 24 канала. Стоит также отметить, что в Amnesty International извинились за отчет, но от критики не отказались.

Внимание В отчете Amnesty International использовали показания, предоставленные под давлением

россия заказала отчет

По его словам, россия привлекла такую международную организацию для того, чтобы попытаться дискредитировать Украину в целом. Поскольку если подобные заявления будут сделаны со стороны страны-агрессора, то это не вызовет такой информационный резонанс.

С точки зрения инфоповода им это удалось. Это было и их целью – "атаковать" Украину с другой стороны,

– сказал Лисянский.

То есть пророссийский нарратив высказали не сами россияне – это была и главная задача страны-агрессора, которая пошла полномасштабной войной в Украину. Поэтому Лисянский убежден, что этот отчет является заказным.

Как россия использует скандальный отчет

От того факта, что Amnesty International извинились, но не отозвали отчет, россия может получить собственные "дивиденды".

Эксперт убежден, что на дипломатическом уровне заявлений со ссылкой на скандальный отчет еще будет много. Amnesty International подарила россиянам эту возможность.

"Дело в том, что они будут заполнять этим инфопространство. россия получит от этого пользу", – добавил Лисянский.

В то же время Украина предложила организации предоставить правовую оценку принудительной мобилизации наших граждан на временно оккупированных территориях.

россия заказала скандальный отчет Amnesty International с одной целью: смотрите видео

Что известно о скандальном отчете: главное