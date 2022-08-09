Про це сказав директор інститут стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ефірі 24 каналу. Варто також зазначити, що у Amnesty International перепросили за звіт, але від критики не відмовились.

Увага У звіті Amnesty International використали свідчення, надані під тиском

росія замовила звіт

За його словами, росія залучила таку міжнародну організацію для того, щоб спробувати дискредитувати Україну в цілому. Оскільки якщо подібні заяви зроблять з боку країни-агресорки, то це не викличе такий інформаційний резонанс.

З точки зору інфоприводу їм це вдалося. Це було й їхньою метою – "атакувати" Україну з іншого боку,

– сказав Лисянський.

Тобто проросійський наратив висловили не самі росіяни – це було й головне завдання країни-агресорки, що пішла повномасштабною війною в Україну. Тож Лисянський переконаний, що цей звіт є замовним.

Як росія використає скандальний звіт

Від того факту, що Amnesty International перепросили, але не відкликали звіт, росія може отримати власні "дивіденди".

Експерт переконаний, що на дипломатичному рівні заяв із посиланням на скандальний звіт ще буде багато. Amnesty International подарувала росіянам цю можливість.

"Справа в тому, що вони заповнюватимуть цим інфопростір. росія отримає від цього користь", – додав Лисянський.

Натомість Україна запропонувала організації надати оцінку примусовій мобілізації наших громадян на тимчасово окупованих територіях надати цьому правову оцінку.

росія замовила скандальний звіт Amnesty International з однією метою: дивіться відео

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