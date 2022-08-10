Писатель Пер Вестберг является соучредителем шведского подразделения Amnesty International. Членом организации он был почти 60 лет.
Атака "с другой стороны": как россия использует скандальный отчет Amnesty International
Что рассказал Вестберг
Шведский писатель отметил, что в начале своего существования организация работала над освобождением политических заключенных. Однако постепенно и порой противоречиво она расширила свой мандат.
"Я оставляю Amnesty International с тяжелым сердцем. Из-за заявлений о войне в Украине, прекращаю плодотворное и длительное сотрудничество", – подчеркнул Вестберг.
Кто еще уволился из Amnesty
На следующий день, после опубликования отчета организации, 5 августа, с должности директора украинского офиса Amnesty International уволилась Оксана Покальчук. Она рассказала, украинский офис постоянно отмечал, что прессрелиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Но, наконец, материал прозвучал как поддержка российских нарративов.
Что было в докладе Amnesty International
В своем докладе международная правозащитная организация заявила, что украинские военные подвергают опасности мирное население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах. В том числе в школах и больницах для обороны во время полномасштабного вторжения России.
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Реакция на скандальный отчет Amnesty International: что известно
- Очень красноречивое молчание. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отчет Amnesty International, где, например, не было ни слова относительно значительного обострения ситуации вокруг ЗАЭС .
- Четкую позицию по скандальному отчету проявил Лондон. Чрезвычайный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, единственное, что угрожает украинцам – российские ракеты .
- Также польский офис Amnesty International осудил отчет организации . Наши соседи отметили, что оккупанты совершают бесчеловечные нападения и на отдельные гражданские объекты, и на маленькие поселки, и на города-миллионники.
- Журналисты The Times заявили, что Amnesty International стали рупором путинской пропаганды . Теперь ничто не сможет спасти ее репутацию.