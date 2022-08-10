Писатель Пер Вестберг является соучредителем шведского подразделения Amnesty International. Членом организации он был почти 60 лет.

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Что рассказал Вестберг

Шведский писатель отметил, что в начале своего существования организация работала над освобождением политических заключенных. Однако постепенно и порой противоречиво она расширила свой мандат.

"Я оставляю Amnesty International с тяжелым сердцем. Из-за заявлений о войне в Украине, прекращаю плодотворное и длительное сотрудничество", – подчеркнул Вестберг.

Кто еще уволился из Amnesty

На следующий день, после опубликования отчета организации, 5 августа, с должности директора украинского офиса Amnesty International уволилась Оксана Покальчук. Она рассказала, украинский офис постоянно отмечал, что прессрелиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Но, наконец, материал прозвучал как поддержка российских нарративов.

Что было в докладе Amnesty International

В своем докладе международная правозащитная организация заявила, что украинские военные подвергают опасности мирное население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах. В том числе в школах и больницах для обороны во время полномасштабного вторжения России.

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