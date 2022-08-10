Письменник Пер Вестберг є співзасновником шведського підрозділу Amnesty International. Членом організації він був майже 60 років.
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Що розповів Вестберг
Шведський письменник зазначив, що на початку свого існування організація працювала над звільненням політичних в'язнів. Однак поступово і, часом, суперечливо вона розширила свій мандат.
"Я залишаю Amnesty International з важким серцем. Через заяви щодо війні в Україні, припиняю плідну та тривалу співпрацю", – наголосив Вестберг.
Хто ще звільнився з Amnesty
Наступного дня, після опублікування звіту організації, 5 серпня, з посади директорки українського офісу Amnesty International звільнилась Оксана Покальчук. Вона розповіла, український офіс постійно наголошував, що пресреліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Але, зрештою, матеріал прозвучав як підтримка російських наративів.
Що було в доповіді Amnesty International
У своїй доповіді міжнародна правозахисна організація заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах. У тому числі в школах і лікарнях для оборони під час повномасштабного вторгнення росії.
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Реакція на скандальний звіт Amnesty International: що відомо
- Дуже красномовне мовчання. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на звіт Amnesty International, де, наприклад, не було жодного слова щодо значного загострення ситуації довкола ЗАЕС.
- Чітку позицію щодо скандального звіту проявив Лондон. Надзвичайний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, єдине, що загрожує українцям – російські ракети.
- Також польський офіс Amnesty International засудив звіт організації. Наші сусіди зазначили, що окупанти вчиняють нелюдські напади і на окремі цивільні об'єкти, і на маленькі селища, і на міста-мільйонники.
- Журналісти The Times заявили, що Amnesty International стали рупором путінської пропаганди. Тепер ніщо не зможе врятувати її репутацію.