Український офіс Amnesty пояснив свою позицію щодо скандального звіту організації

Правозахисна організація Amnesty International, яка раніше заявила, що українцям загрожує українська армія, постаралася пояснити свої скандальні вислови.

Так, раніше в організації заявили, що ЗСУ наражають на небезпеку цивільне населення. Нібито захисники України створюють бази й розміщують озброєння в школах і лікарнях. Після критики українського суспільства та відповіді української влади Український офіс Amnesty висловити свою позицію.

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Позиція українського офісу Amnesty

Там наголосили, що Amnesty International визнала вторгнення росії на територію України актом агресії та грубим порушенням Статуту ООН, що є злочином згідно з міжнародним правом.

Як міжнародна організація, Amnesty International займається розслідуванням та документуванням воєнних злочинів під час російсько-української війни. З 24 лютого, дослідники і дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів і довели, що вони були скоєні російськими військовими,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема організація має задокументовані дані щодо атак росії на Маріупольський драматичний театр, на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, докази щодо воєнних злочинів російських військових в Київській області тощо.

У Amnesty International пообіцяли, що передадуть задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що, своєю чергою, сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності.

В організації уточнили, що усі факти злочинів окупантів збирає окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International, яка й займається підготовкою матеріалів.

З початку повномасштабного вторгнення український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України,

– сказала директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук.

Там додали, що за останні 8 років Amnesty International в Україні проводила публічні кампанії за боротьбу з домашнім насильством, адвокатувала ратифікацію Стамбульської конвенції, фіксувала порушення прав людини в окупованому Криму, займалась освітою з прав людини, взаємодіяла з поліцією з питань дотримання права на свободу мирних зібрань та розслідування нападів на ґрунті ненависті.

Український офіс Amnesty International співпрацює з державними інституціями та правозахисною спільнотою задля досягнення верховенства права і всебічної реалізації прав людини,

– мовиться в релізі.

Попри це, компанія ніяк не прокоментувала слова своїх міжнародних колег, у якій мовилось наступне: "тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, які послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура".