Украинский офис Amnesty объяснил свою позицию по скандальному отчету организации

Правозащитная организация Amnesty International, ранее заявившая, что украинцам угрожает украинская армия, постаралась объяснить свои скандальные высказывания.

Так, ранее в организации заявили, что ВСУ подвергают опасности гражданское население. Якобы защитники Украины создают базы и размещают вооружение в школах и больницах. После критики украинского общества и ответа украинской власти украинский офис Amnesty высказать свою позицию.

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Позиция украинского офиса Amnesty

Там отметили, что Amnesty International признала вторжение россии на территорию Украины актом агрессии и грубым нарушением Устава ООН, являющимся преступлением согласно международному праву.

Как международная организация, Amnesty International занимается расследованием и документированием военных преступлений во время российско-украинской войны. С 24 февраля, исследователи и исследовательницы организации задокументировали десятки военных преступлений и доказали, что они были совершены российскими военными,

– говорится в сообщении.

В частности организация имеет задокументированные данные по атакам россии на Мариупольский драматический театр, на жилой дом и пляжный курорт в Сергеевке, доказательства военных преступлений российских военных в Киевской области и тому подобное.

В Amnesty International пообещали, что передадут задокументированные данные в Международный уголовный суд, что, в свою очередь, будет способствовать международному правосудию и привлечению виновных к ответственности.

В организации уточнили, что все факты преступлений оккупантов собирает отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International, которая и занимается подготовкой материалов.

С начала полномасштабного вторжения украинский офис адвокатирует расследование и помогает привлечь следователей-криминалистов других стран к расследованиям военных преступлений на территории Украины,

– сказала директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук.

Там добавили, что за последние 8 лет Amnesty International в Украине проводила публичные кампании по борьбе с домашним насилием, адвокатствовала ратификацию Стамбульской конвенции, фиксировала нарушения прав человека в оккупированном Крыму, занималась образованием по правам человека, взаимодействовала с полицией по вопросам соблюдения права на свободу мирных собраний и расследование нападений на почве ненависти.

Украинский офис Amnesty International сотрудничает с государственными институтами и правозащитным сообществом для достижения верховенства права и всесторонней реализации прав человека,

– говорится в релизе.

Несмотря на это, компания никак не прокомментировала слова своих международных коллег.

Что сказали в международной организации Amnesty International

В пресс-релизе международной организации говорилось следующее: "тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате российских ударов по населенным пунктам, которые последовали за этим, погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура".

Если коротко, украинскую армию обвинили чуть ли не во всех смертных грехах, но при этом осудив "хаотичные обстрелы" российской армии.

Реакция украинской стороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что Украина придерживается политики открытости и объективного подхода к действиям как агрессора, так и наших военных. И если есть факты нарушений со стороны наших защитников, то "мы готовы к расследованию, но только в рамках контекста, а не по голым обвинениям".

Кроме этого, на скандальные заявления Amnesty International отреагировал министр обороны Алексей Резников, который сказал, что Украина не позволит порочить свою армию, поскольку зверское поведение именно у российских военных. Ранее на резонансное заявление неправительственной организации отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что Украина четко придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. Между тем глава МИД Дмитрий Кулеба назвал отчет компании несправедливым и возмутительным.

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