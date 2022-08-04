Украинский офис Amnesty объяснил свою позицию по скандальному отчету организации
Источник:Amnesty International
Правозащитная организация Amnesty International, ранее заявившая, что украинцам угрожает украинская армия, постаралась объяснить свои скандальные высказывания.
Так, ранее в организации заявили, что ВСУ подвергают опасности гражданское население. Якобы защитники Украины создают базы и размещают вооружение в школах и больницах. После критики украинского общества и ответа украинской власти украинский офис Amnesty высказать свою позицию.
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Позиция украинского офиса Amnesty
Там отметили, что Amnesty International признала вторжение россии на территорию Украины актом агрессии и грубым нарушением Устава ООН, являющимся преступлением согласно международному праву.
Как международная организация, Amnesty International занимается расследованием и документированием военных преступлений во время российско-украинской войны. С 24 февраля, исследователи и исследовательницы организации задокументировали десятки военных преступлений и доказали, что они были совершены российскими военными,
– говорится в сообщении.
В частности организация имеет задокументированные данные по атакам россии на Мариупольский драматический театр, на жилой дом и пляжный курорт в Сергеевке, доказательства военных преступлений российских военных в Киевской области и тому подобное.
В Amnesty International пообещали, что передадут задокументированные данные в Международный уголовный суд, что, в свою очередь, будет способствовать международному правосудию и привлечению виновных к ответственности.
В организации уточнили, что все факты преступлений оккупантов собирает отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International, которая и занимается подготовкой материалов.
С начала полномасштабного вторжения украинский офис адвокатирует расследование и помогает привлечь следователей-криминалистов других стран к расследованиям военных преступлений на территории Украины,
– сказала директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук.
Там добавили, что за последние 8 лет Amnesty International в Украине проводила публичные кампании по борьбе с домашним насилием, адвокатствовала ратификацию Стамбульской конвенции, фиксировала нарушения прав человека в оккупированном Крыму, занималась образованием по правам человека, взаимодействовала с полицией по вопросам соблюдения права на свободу мирных собраний и расследование нападений на почве ненависти.
Украинский офис Amnesty International сотрудничает с государственными институтами и правозащитным сообществом для достижения верховенства права и всесторонней реализации прав человека,
– говорится в релизе.
Несмотря на это, компания никак не прокомментировала слова своих международных коллег.
Что сказали в международной организации Amnesty International
В пресс-релизе международной организации говорилось следующее: "тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате российских ударов по населенным пунктам, которые последовали за этим, погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура".
Если коротко, украинскую армию обвинили чуть ли не во всех смертных грехах, но при этом осудив "хаотичные обстрелы" российской армии.
Реакция украинской стороны
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что Украина придерживается политики открытости и объективного подхода к действиям как агрессора, так и наших военных. И если есть факты нарушений со стороны наших защитников, то "мы готовы к расследованию, но только в рамках контекста, а не по голым обвинениям".
- Кроме этого, на скандальные заявления Amnesty International отреагировал министр обороны Алексей Резников, который сказал, что Украина не позволит порочить свою армию, поскольку зверское поведение именно у российских военных. Ранее на резонансное заявление неправительственной организации отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что Украина четко придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. Между тем глава МИД Дмитрий Кулеба назвал отчет компании несправедливым и возмутительным.
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