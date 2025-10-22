Її катували струмом: окупанти утримують в полоні українську журналістку Анастасію Глуховську

Журналіска Анастасія Глуховська є однією з українських журналісткок, яка потрапила в російський полон. Відомо, що ворог утримує її на території Росії та катує. Зв'язку з Анастасією немає із серпня 2023 року.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо". Анастасію Глуховську співробітники ФСБ викрали з її власної квартири в Мелітополі.

Де росіяни утримують мелітопольську журналістку Анастасію Глуховську?

Видання "РІА-Південь", в якому працювала Анастасія Глуховська, продовжило працювати попри окупацію. Усі журналісти, крім неї та Георгія Левченка, виїхали з Мелітополя через небезпеку. У Росії українських журналістів визнали так званими "агентами" та вже за два місяці їх нахабно взяли в полон.

Із 2023 року Анастасія Глуховська перебуває на території Росії, однак суд ще не виніс їй жодного "звинувачення". Натомість жінку катують в неволі.

Журналістку спочатку в підвальному приміщенні підприємства "Руслан-комплект". Одна з жінок на ім'я Олена, яка також перебувала в тій катівні, розповіла, що полонена медійниця була в дуже поганому стані та розповідала, що проти неї застосовували струм.

Далі Анастасію Глуховську перевезли до СІЗО №2 у Таганрозі. Там у жінки сталися гормональні проблеми, через що її вага змінювалася. До того ж Анастасія потребувала лікування від кон'юктивіту. Там журналістка пробула певний час, доки в серпні 2024 року її не етапували до СІЗО №3 у Кізелі, що в Пермському краї.

Нас привезли у Кізел десь в кінці листопада – на початку грудня. Я захворів. Там щойно ти прокинувся – вмикали російський гімн. Увімкнувся гімн, і я вперше за 28 років втратив свідомість. Потім мене повели до лікаря, зробили флюорографію. Виявилося, що у мене чи то запалення легенів, чи то пневмонія була. Мене водили до лікарні на ін’єкції. Я стояв чекав своєї черги і почув прізвище Насті,

– поділився спогадами звільнений військовополонений Євгеній Шолудько.

Він додав, що неодноразово чув крики з жіночих камер. У Кізелі також було окреме місце, де окупанти проводили тортури.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" надсилала запити до СІЗО у Кізелі, російського міноборони та Федеральної служби покарань, вони запитували, де утримують Анастасію. Однак ворожі відомства не надали відповіді, а жодної інформації про статус Анастасії Глуховської немає. Тобто ніхто не знає, де вона перебуває зараз.

Варто зазначити! У Мелітополі під час окупації російські найманці затримали щонайменше чотирьох журналістів та авторів на телеграм-каналах. Серед них – Анастасія Глуховська, Георгій Левченко, Яна Суворова, Владислава Гершон та Євген Ільченко.

