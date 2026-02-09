Нардепа Гунька взяли під варту в залі суду: що про нього відомо та чим "відзначився" у політиці

У понеділок, 9 лютого, Апеляційна палата ВАКС частково змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку. Раніше парламентаря викрили на незаконному отриманні 85 тисяч доларів за оренду державних земель.

Що відомо про Анатолія Гунька та його кар'єру в політиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто такий Анатолій Гунько?

Анатолій Гунько народився 12 березня 1976 року в селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області. Політик має дві вищі освіти – юридичну та економічну. Із 2003 року він зареєстрований як фізична особа-підприємець і спеціалізується на консультуванні у сфері комерційної діяльності та управління.

До початку політичної кар'єри Гунько також працював адвокатом.

Політична кар'єра Анатолія Гунька розвивалася поступово. У 2015 році він уперше спробував обратися до Київської обласної ради та балотувався від партії "Наш край", однак суттєвої підтримки виборців тоді не здобув.

Через чотири роки Гунько знову взяв участь у виборчій кампанії – цього разу на парламентських виборах 2019 року в окрузі №209 на Чернігівщині, балотуючись від "Батьківщини". За підсумками голосування він посів третє місце, набравши близько 25% голосів, при цьому спостерігачі повідомляли про факти можливого підкупу.

Депутатський мандат Гунько отримав у листопаді 2020 року за результатами довиборів у 208-му окрузі, які відбулися після смерті народного депутата Валерія Давиденка. Він балотувався як безпартійний кандидат від партії "Слуга народу" та за підсумками голосування набрав 34,1% голосів, ставши народним депутатом України IX скликання.

Гунька вже не вперше пов'язують з корупцією

У 2018 році Анатолія Гунька звинуватили у незаконному заволодінні земельною ділянкою площею понад 115 гектарів у Броварах, що перебувала у користуванні державного підприємства "Радіопередавальний центр". Орієнтовну вартість землі тоді оцінювали у 120 мільйонів гривень.

Водночас у 2019 році кримінальне провадження було закрите через відсутність доказової бази, достатньої для передачі справи до суду.

Згодом нардеп ініціював позов про відшкодування моральної шкоди за незаконне переслідування, оцінивши її у 10 мільйонів гривень.

У чому звинувачують нардепа?