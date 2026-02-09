Що відомо про Анатолія Гунька та його кар'єру в політиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто такий Анатолій Гунько?

Анатолій Гунько народився 12 березня 1976 року в селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області. Політик має дві вищі освіти – юридичну та економічну. Із 2003 року він зареєстрований як фізична особа-підприємець і спеціалізується на консультуванні у сфері комерційної діяльності та управління.

До початку політичної кар'єри Гунько також працював адвокатом.

Політична кар'єра Анатолія Гунька розвивалася поступово. У 2015 році він уперше спробував обратися до Київської обласної ради та балотувався від партії "Наш край", однак суттєвої підтримки виборців тоді не здобув.

Через чотири роки Гунько знову взяв участь у виборчій кампанії – цього разу на парламентських виборах 2019 року в окрузі №209 на Чернігівщині, балотуючись від "Батьківщини". За підсумками голосування він посів третє місце, набравши близько 25% голосів, при цьому спостерігачі повідомляли про факти можливого підкупу.

Депутатський мандат Гунько отримав у листопаді 2020 року за результатами довиборів у 208-му окрузі, які відбулися після смерті народного депутата Валерія Давиденка. Він балотувався як безпартійний кандидат від партії "Слуга народу" та за підсумками голосування набрав 34,1% голосів, ставши народним депутатом України IX скликання.

Гунька вже не вперше пов'язують з корупцією

У 2018 році Анатолія Гунька звинуватили у незаконному заволодінні земельною ділянкою площею понад 115 гектарів у Броварах, що перебувала у користуванні державного підприємства "Радіопередавальний центр". Орієнтовну вартість землі тоді оцінювали у 120 мільйонів гривень.

Водночас у 2019 році кримінальне провадження було закрите через відсутність доказової бази, достатньої для передачі справи до суду.

Згодом нардеп ініціював позов про відшкодування моральної шкоди за незаконне переслідування, оцінивши її у 10 мільйонів гривень.

У чому звинувачують нардепа?