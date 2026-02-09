Що відомо про Анатолія Гунька та його кар'єру в політиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Хто такий Анатолій Гунько?
Анатолій Гунько народився 12 березня 1976 року в селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області. Політик має дві вищі освіти – юридичну та економічну. Із 2003 року він зареєстрований як фізична особа-підприємець і спеціалізується на консультуванні у сфері комерційної діяльності та управління.
До початку політичної кар'єри Гунько також працював адвокатом.
Політична кар'єра Анатолія Гунька розвивалася поступово. У 2015 році він уперше спробував обратися до Київської обласної ради та балотувався від партії "Наш край", однак суттєвої підтримки виборців тоді не здобув.
Через чотири роки Гунько знову взяв участь у виборчій кампанії – цього разу на парламентських виборах 2019 року в окрузі №209 на Чернігівщині, балотуючись від "Батьківщини". За підсумками голосування він посів третє місце, набравши близько 25% голосів, при цьому спостерігачі повідомляли про факти можливого підкупу.
Депутатський мандат Гунько отримав у листопаді 2020 року за результатами довиборів у 208-му окрузі, які відбулися після смерті народного депутата Валерія Давиденка. Він балотувався як безпартійний кандидат від партії "Слуга народу" та за підсумками голосування набрав 34,1% голосів, ставши народним депутатом України IX скликання.
Гунька вже не вперше пов'язують з корупцією
У 2018 році Анатолія Гунька звинуватили у незаконному заволодінні земельною ділянкою площею понад 115 гектарів у Броварах, що перебувала у користуванні державного підприємства "Радіопередавальний центр". Орієнтовну вартість землі тоді оцінювали у 120 мільйонів гривень.
Водночас у 2019 році кримінальне провадження було закрите через відсутність доказової бази, достатньої для передачі справи до суду.
Згодом нардеп ініціював позов про відшкодування моральної шкоди за незаконне переслідування, оцінивши її у 10 мільйонів гривень.
У чому звинувачують нардепа?
За версією обвинувачення, Анатолій Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали й одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" хабар. Його вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі.
Водночас за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом ішлося про 221 тисячу доларів, із яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч доларів.
Нардепа взяли під варту прямо в залі суду, після чого він також втратив депутатський мандат. Вирок підтвердила колегія суддів АП ВАКС Дмитро Михайленко, Інна Калугіна й Олександр Семенников.