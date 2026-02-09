Про це пишуть Центр протидії корупції та Служба безпеки України.

Що відомо про зміну вироку нардепу Гуньку?

Апеляція Вищого антикорупційного суду частково змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку. 7 років позбавлення волі змінилось на 4.

Раніше перша інстанція ВАКС звинуватила Анатолія Гуньку у підбурюванні дати хабаря та шахрайстві. Однак зараз перекваліфікували його дії зловживання впливом, чим частково задовільнили скаргу захисників Гунька.

За версією НАБУ і САП, Гунько був у змові із своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником. Вони вимагали й врешті одержали кошти від представника аграрної фірми "Агроформ-2019". Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Щоб вирішити питання, нардеп мав задіяти особисті зв'язки у держустановах.

При цьому за кожен гектар землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч доларів,

– йдеться у повідомленні ЦПК.

Нардепа взяли під варту прямо в залі суду. Він втратив депутатський мандат зразу після рішення суду. Вирок підтвердила колегія суддів АП ВАКС Дмитро Михайленко, Інна Калугіна й Олександр Семенников.

Провадження щодо Колісніченка зупинили в листопаді 2024 року через його мобілізацію.

Цікаво, що Гунька незважаючи на наявність вироку суду першої інстанції, уряд включив його до робочої групи з питань реформування адвокатури.

Який був вирок першого суду?