Про це пишуть Центр протидії корупції та Служба безпеки України.
Що відомо про зміну вироку нардепу Гуньку?
Апеляція Вищого антикорупційного суду частково змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку. 7 років позбавлення волі змінилось на 4.
Раніше перша інстанція ВАКС звинуватила Анатолія Гуньку у підбурюванні дати хабаря та шахрайстві. Однак зараз перекваліфікували його дії зловживання впливом, чим частково задовільнили скаргу захисників Гунька.
За версією НАБУ і САП, Гунько був у змові із своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником. Вони вимагали й врешті одержали кошти від представника аграрної фірми "Агроформ-2019". Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Щоб вирішити питання, нардеп мав задіяти особисті зв'язки у держустановах.
При цьому за кожен гектар землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч доларів,
– йдеться у повідомленні ЦПК.
Нардепа взяли під варту прямо в залі суду. Він втратив депутатський мандат зразу після рішення суду. Вирок підтвердила колегія суддів АП ВАКС Дмитро Михайленко, Інна Калугіна й Олександр Семенников.
Провадження щодо Колісніченка зупинили в листопаді 2024 року через його мобілізацію.
Цікаво, що Гунька незважаючи на наявність вироку суду першої інстанції, уряд включив його до робочої групи з питань реформування адвокатури.
Який був вирок першого суду?
- Анатолію Гуньку призначили сім років ув’язнення з повною конфіскацією майна, а також на три роки позбавили права обіймати державні посади та балотуватися до органів публічної влади.
- У Центрі протидії корупції повідомили, що вирок ВАКС набуде чинності через 30 днів після оголошення, якщо його не оскаржать. Однак Гунько вже подав апеляцію.
- Під час допиту нардеп визнав факт отримання хабаря, хоча його захист стверджував, що його спровокували. Прокурор наполягав на суворішому покаранні – восьми роках ув’язнення.