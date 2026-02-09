Об этом пишут Центр противодействия коррупции и Служба безопасности Украины.

Что известно об изменении приговора нардепу Гунько?

Апелляция Высшего антикоррупционного суда частично изменила приговор народному депутату Анатолию Гунько. 7 лет лишения свободы изменилось на 4.

Ранее первая инстанция ВАКС обвинила Анатолия Гунько в подстрекательстве дать взятку и мошенничестве. Однако сейчас переквалифицировали его действия злоупотребление влиянием, чем частично удовлетворили жалобу защитников Гунько.

По версии НАБУ и САП, Гунько был в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником. Они требовали и в конце получили деньги от представителя аграрной фирмы "Агроформ-2019". Взятку требовали в обмен на разрешение обрабатывать государственные земли. Чтобы решить вопрос, нардеп должен был задействовать личные связи в госучреждениях.

При этом за каждый гектар земли необходимо было заплатить 130 долларов. В целом речь шла о 221 тысяче долларов, из которых необходимо было передать задаток в 85 тысяч долларов,

Нардепа взяли под стражу прямо в зале суда. Он потерял депутатский мандат сразу после решения суда. Приговор подтвердила коллегия судей АП ВАКС Дмитрий Михайленко, Инна Калугина и Александр Семенников.

Производство по Колесниченко остановили в ноябре 2024 года из-за его мобилизации.

Интересно, что Гунько несмотря на наличие приговора суда первой инстанции, правительство включило его в рабочую группу по вопросам реформирования адвокатуры.

Какой был приговор первого суда?