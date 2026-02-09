Что известно об Анатолии Гунько и его карьере в политике – читайте в материале 24 Канала.

Кто такой Анатолий Гунько?

Анатолий Гунько родился 12 марта 1976 года в селе Сальное Нежинского района Черниговской области. Политик имеет два высших образования – юридическое и экономическое. С 2003 года он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и специализируется на консультировании в сфере коммерческой деятельности и управления.

До начала политической карьеры Гунько также работал адвокатом.

Политическая карьера Анатолия Гунько развивалась постепенно. В 2015 году он впервые попытался избраться в Киевский областной совет и баллотировался от партии "Наш край", однако существенной поддержки избирателей тогда не получил.

Через четыре года Гунько снова принял участие в избирательной кампании – на этот раз на парламентских выборах 2019 года в округе №209 на Черниговщине, баллотируясь от "Батькивщины". По итогам голосования он занял третье место, набрав около 25% голосов, при этом наблюдатели сообщали о фактах возможного подкупа.

Депутатский мандат Гунько получил в ноябре 2020 года по результатам довыборов в 208-м округе, которые состоялись после смерти народного депутата Валерия Давыденко. Он баллотировался как беспартийный кандидат от партии "Слуга народа" и по итогам голосования набрал 34,1% голосов, став народным депутатом Украины IX созыва.

Гунько уже не впервые связывают с коррупцией

В 2018 году Анатолия Гунько обвинили в незаконном завладении земельным участком площадью более 115 гектаров в Броварах, что находилась в пользовании государственного предприятия "Радиопередающий центр". Ориентировочную стоимость земли тогда оценивали в 120 миллионов гривен.

В то же время в 2019 году уголовное производство было закрыто из-за отсутствия доказательной базы, достаточной для передачи дела в суд.

Впоследствии нардеп инициировал иск о возмещении морального вреда за незаконное преследование, оценив его в 10 миллионов гривен.

В чем обвиняют нардепа?