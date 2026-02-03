Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец озвучила 24 Каналу мнение, что на вступление Украины в ЕС нет политической воли. Ведь не проводятся важные для этого реформы.

"Я более чем уверена, что мы за условные два года не войдем в ЕС. Одна единственная причина – я не вижу политической воли в Офисе Президента и парламенте на то, чтобы провести эти антикоррупционные реформы и в правоохранительной сфере, которые требуют в ЕС", – сказала она.

Какие реформы нужно провести?

Мартина Богуславец отметила, что уже есть попытки фейковых реформ, законопроектов. В частности, в Национальной полиции, мы это отслеживаем. Возможно, они будут относительно Генеральной прокуратуры и ГБР. Однако Евросоюз этого не засчитает.

ЕС на это не согласится. Без реформирования в антикоррупционной сфере, усиления НАБУ и САП, независимая экспертиза для НАБУ, реформа ГБР, Генеральной прокуратуры, полиции, очистки судебной и правоохранительной реформы, без настоящих реформ и настоящего очищения этих институтов ЕС никогда не позволит, чтобы Украина стала государством-членом,

– подчеркнула она.

По словам главы Антикоррупционного центра "Межа", для этого нужно уволить руководителя ГБР Алексея Сухачева, а нового выбрать на прозрачном конкурсе. Также следует уволить Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Он должен быть уволен Верховной Радой или в одностороннем порядке отстранен Зеленским, потому что военное положение позволяет. Должен быть избран на прозрачном конкурсе. Этого требует ЕС. Поэтому о каком вступлении в Евросоюз мы говорим? Если прежде всего эти люди остаются на должностях,

– подчеркнула Богуславец.

Например, в ЕС еще два года назад сказали выбирать руководителя Национальной полиции на прозрачном конкурсе. Потому что почти 80% коррупционных преступлений расследует не НАБУ, а именно полиция. НАБУ расследует исключительно топ-коррупцию.

Я знаю, что в рядах правоохранителей, прокуроров есть люди, которые работают независимо, пытаются бороться против системы, которые получают копейки, пытаются оставаться работать в системе без откатов, без взяток. Пусть такие люди подаются на конкурс и становятся руководителями правоохранительных органов,

– добавила председатель Антикоррупционного центра "Межа".

