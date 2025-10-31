Україна зазнала ще однієї болючої втрати на фронті. Загинув військовий з Київщини Андрій Пацановський.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Що відомо про Андрія Пацановського?

Андрію Пацановському було 47 років. Він загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Приморське Запорізької області.

У мирному житті Андрій був досвідченим електриком. Він працював на різних об'єктах, був відповідальним та доброзичливим.

У захисника залишилися брати та сестри.

Попрощалися із полеглим воїном 30 жовтня у Бучі.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Пацановського. Вічна пам'ять та слава захиснику України.

Втрати України на війні: останні новини

Унаслідок ураження російським дроном загинув 37-річний захисник Володимир Шевченко, уродженець села Яблуневе Оржицької громади на Полтавщині.

На фронті загинув захисник Денис Сергєєв з Кривого Рогу. Він був посмертно нагороджений орденом "За заслуги перед містом" ІІІ ступеня.

Поліг на війні також Максим Волошин з Білої Церкви. Він був оператором безпілотних літальних апаратів, загинув у районі населеного пункту Ямпіль.



