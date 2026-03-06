Не приватна фірма й навіть не УДО: хто й чому досі охороняє Єрмака
- Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує користуватися охороною після звільнення.
- Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що охорона надається без публічного пояснення, за рахунок платників податків.
Ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує користуватися охороною після свого звільнення з посади. Зокрема в розслідуванні Михайла Ткача йшлося про те, що він їздить разом з водієм у супровді мінімум трьох охоронців на двох автівках.
До того ж його кортеж постійно змінює номери. Ідентифіковані тілоохоронці Єрмака раніше працювали в УДО, проте колишній очільник ОП вже не має права користуватися державною охороною, тож вони змінили місце роботи для продовження співпраці з Андрієм Єрмаком. Про це повідомив народний депутати Ярослав Железняк.
Як Єрмак і досі використовує охорону?
Нардеп пояснив, що розпізнати особи охоронців екскерівника ОП вдалося ще в день виходу сюжету рохслідувача Михайла Ткача. Так, захищати Андрія Єрмака продовжують щонайменше 3 охоронці: Владислав, Максим та Денис.
Усі вони, за словами Железняка, у 2025 році були співробітниками УДО і працювали з Єрмаком коли він був на посаді.
Зазначимо, що управління держохорони забезпечує безпеку вищих посадових осіб держави, членів їхніх сімей, а також охорону органів державної влади та стратегічних об'єктів.
Однак після звільнення з посади голови ОП Андрій Єрмак уже не підпадає під жодну з цих категорій. Тому, одразу після 28-го листопада, коли й відбулося його звільнення, усіх трьох охоронців Єрмака з УДО перевели до підрозділу "Альфа" Служби безпеки України.
Потім, в рамках контррозвідувальної справи вже просто громадянину Андрію Єрмаку надається охорона СБУ,
– розповів Железняк.
Мовиться про те, що охоронців екголови ОП перевели швидко до СБУ, і там вони ж продовжили охороняти Єрмака й надалі.
Нардеп пояснив, що все це відбувається за рахунок платників податків і без якогось публічного пояснення. Він додав, що в СБУ, зокрема в підрозділі "Альфа" є брак кадрів.
До уваги! Пресслужба СБУ дала коментар 24 Каналу щодо ситуації з Єрмаком. Втім, конкретної відповіді від служби ми так і не отримали. "Згідно із законодавством відомості щодо здійснення чи нездійснення Службою безпеки України заходів безпеки стосовно певної особи, є інформацією з обмеженим доступом та розголошенню не підлягає", – йдеться у повідомленні.
Чим займається Єрмак після звільнення з ОП?
Раніше повідомлялося, що він нібито збирався йти на фронт. Втім, ця інформація не стала реальністю, натомість Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність.
Зокрема, у період розгортання скандалу на Олімпійських іграх щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича за його проукраїнську позицію Єрмак зголосився приєднатися до команди адвокатів для оскарження рішення МОК.
А нещодавно при Національній асоціації адвокатів України створили чотири нові постійно діючі галузеві комітети як дорадчі органи, де ексголова ОП й отримав нову посаду. Він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та правового забезпечення євроінтеграційного відновлення.
Також він досі зберігає обмежений вплив і спілкується з президентом Володимиром Зеленським.