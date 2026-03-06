Не частная фирма и даже не УГО: кто и почему до сих пор охраняет Ермака

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает пользоваться охраной после своего увольнения с должности. В частности, в расследовании Михаила Ткача говорилось о том, что он ездит вместе с водителем в сопровождении минимум трех охранников на двух машинах.

К тому же его кортеж постоянно меняет номера. Идентифицированные телохранители Ермака ранее работали в УГО, однако бывший глава ОП уже не имеет права пользоваться государственной охраной, поэтому охранники сменили место работы для продолжения сотрудничества с Андреем Ермаком. Об этом сообщил народный депутаты Ярослав Железняк.

Как Ермак до сих пор использует охрану?

Нардеп объяснил, что распознать личности охранников экс-руководителя ОП удалось еще в день выхода сюжета рохследователя Михаила Ткача. Так, защищать Андрея Ермака продолжают по меньшей мере 3 охранники: Владислав, Максим и Денис.

Все они, по словам Железняка, в 2025 году были сотрудниками УГО и работали с Ермаком когда он был в должности.

Отметим, что управление госохраны обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, членов их семей, а также охрану органов государственной власти и стратегических объектов.

Однако после увольнения с должности главы ОП Андрей Ермак уже не подпадает ни под одну из этих категорий. Поэтому, сразу после 28-го ноября, когда и произошло его увольнение, всех трех охранников Ермака с УГО перевели в подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины.

Затем, в рамках контрразведывательного дела уже просто гражданину Андрею Ермаку предоставляется охрана СБУ,

– рассказал Железняк.

Говорится о том, что охранников экс-главы ОП перевели быстро в СБУ, и там они же продолжили охранять Ермака и в дальнейшем.

Нардеп объяснил, что все это происходит за счет налогоплательщиков и без какого-то публичного объяснения. Он добавил, что в СБУ, в частности в подразделении "Альфа" есть нехватка кадров.

Вниманию! Пресс-служба СБУ дала комментарий 24 Каналу относительно ситуации с Ермаком. Впрочем, конкретного ответа от службы мы так и не получили. "Согласно законодательству сведения об осуществлении или неосуществлении Службой безопасности Украины мер безопасности в отношении определенного лица, является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Чем занимается Ермак после увольнения из ОП?