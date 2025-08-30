Посеред білого дня у Львові 30 серпня вбили нардепа Андрія Парубія. Очільник української розвідки віддав честь ексголові Верховної Ради, який загинув від ворожих куль.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на голову ГУР Кирила Буданова.

Дивіться також У Львові застрелили Андрія Парубія: все, що відомо на цей момент

Що Буданов сказав про смерть Парубія?

Як зауважив Буданов, Андрій Парубій був державником, патріотом, безкомпромісним борцем за Незалежність України, за захист української мови й культури.

Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву,

– вказав голова ГУР.

Очільник розвідки висловив щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Він вказав, що вічна пошана та вдячність за внесок Парубія у спільну справу боротьби за незалежність та розбудови вільної Української держави.

"Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу", – наголосив Буданов.

Що відомо про вбивство Парубія у Львові?