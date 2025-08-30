Укр Рус
30 серпня, 16:37
Буданов відреагував на вбивство ексголови Верховної Ради Парубія

Дмитро Усик
Основні тези
  • У Львові 30 серпня вбито нардепа Андрія Парубія, ексголову Верховної Ради України.
  • Кирило Буданов висловив співчуття та відзначив внесок Парубія в боротьбу за незалежність України.

Посеред білого дня у Львові 30 серпня вбили нардепа Андрія Парубія. Очільник української розвідки віддав честь ексголові Верховної Ради, який загинув від ворожих куль.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на голову ГУР Кирила Буданова.

Що Буданов сказав про смерть Парубія?

Як зауважив Буданов, Андрій Парубій був державником, патріотом, безкомпромісним борцем за Незалежність України, за захист української мови й культури.

Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву, 
– вказав голова ГУР.

Очільник розвідки висловив щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Він вказав, що вічна пошана та вдячність за внесок Парубія у спільну справу боротьби за незалежність та розбудови вільної Української держави. 

"Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу", – наголосив Буданов.

Що відомо про вбивство Парубія у Львові?

  • Андрія Парубія вбили близько опівдня 30 серпня у Франківському районі Львова. Невідомий, одягнутий як кур'єр доставки Glovo, притул підійшов до політика та випустив у нього 8 куль. Парубій помер на місці від отриманих травм.

  • Вбивця втік з місця злочину. Для його перехоплення у Львові ввели спецоперацію "Сирена". Як пояснив Садовий, у місті розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі.

  • Соратники Андрія Парубія вбачають у вбивстві російський слід. Ексспікер ВРУ перебував у списах Росії на ліквідацію та мав біля себе охорону. Проте останніми місяцями її біля політика не бачили.