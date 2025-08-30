Про це повідомляє 24 Канал з посилання на голову ГУР Кирила Буданова.
Що Буданов сказав про смерть Парубія?
Як зауважив Буданов, Андрій Парубій був державником, патріотом, безкомпромісним борцем за Незалежність України, за захист української мови й культури.
Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву,
– вказав голова ГУР.
Очільник розвідки висловив щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Він вказав, що вічна пошана та вдячність за внесок Парубія у спільну справу боротьби за незалежність та розбудови вільної Української держави.
"Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу", – наголосив Буданов.
Що відомо про вбивство Парубія у Львові?
Андрія Парубія вбили близько опівдня 30 серпня у Франківському районі Львова. Невідомий, одягнутий як кур'єр доставки Glovo, притул підійшов до політика та випустив у нього 8 куль. Парубій помер на місці від отриманих травм.
Вбивця втік з місця злочину. Для його перехоплення у Львові ввели спецоперацію "Сирена". Як пояснив Садовий, у місті розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі.
Соратники Андрія Парубія вбачають у вбивстві російський слід. Ексспікер ВРУ перебував у списах Росії на ліквідацію та мав біля себе охорону. Проте останніми місяцями її біля політика не бачили.