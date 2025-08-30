Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова.
Что Буданов сказал о смерти Парубия?
Как отметил Буданов, Андрей Парубий был государственником, патриотом, бескомпромиссным борцом за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры.
Враги неспособны подчинить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению,
– указал глава ГУР.
Глава разведки выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Он указал, что вечное уважение и благодарность за вклад Парубия в общее дело борьбы за независимость и развития свободного Украинского государства.
"Он навсегда останется примером преданности украинскому делу и единства украинского народа", – подчеркнул Буданов.
Что известно об убийстве Парубия во Львове?
Андрея Парубия убили около полудня 30 августа во Франковском районе Львова. Неизвестный, одетый как курьер доставки Glovo, в упор подошел к политику и выпустил в него 8 пуль. Парубий скончался на месте от полученных травм.
Убийца скрылся с места преступления. Для его перехвата во Львове ввели спецоперацию "Сирена". Как пояснил Садовый, в городе развернут больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении.
Соратники Андрея Парубия видят в убийстве российский след. Экс-спикер ВРУ находился в списках России на ликвидацию и имел у себя охрану. Однако в последние месяцы ее у политика не видели.