Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова.

Смотрите также Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент

Что Буданов сказал о смерти Парубия?

Как отметил Буданов, Андрей Парубий был государственником, патриотом, бескомпромиссным борцом за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры.

Враги неспособны подчинить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению,

– указал глава ГУР.

Глава разведки выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Он указал, что вечное уважение и благодарность за вклад Парубия в общее дело борьбы за независимость и развития свободного Украинского государства.

"Он навсегда останется примером преданности украинскому делу и единства украинского народа", – подчеркнул Буданов.

Что известно об убийстве Парубия во Львове?