Працівника Міноборони Польщі заарештували за підозрою у шпигунстві: кому він передавав дані

У Польщі суд арештував на три місяці працівника Міністерства національної оборони за підозрою у співпраці з іноземними розвідувальними службами. Чоловіка затримали 3 лютого за клопотанням прокурора після розслідування Служби військової контррозвідки.

Шпигуну може загрожувати довічне ув'язнення. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк у мережі X.

Що відомо про арешт шпигуна у Польщі?

За даними польського порталу Onet, затриманому 60 років, його звинувачують за статтею 130(2) Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає покарання за шпигунство на користь іноземних розвідок.

Військова контррозвідка кілька місяців стежила за його діяльністю та збирала докази.

За даними слідства, Володимир П. підозрюється у співпраці з російською та білоруською розвідками. Якщо вина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі від восьми років до довічного ув'язнення.

Кого в Україні викрили на шпигуванні для Росії?