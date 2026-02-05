Шпигуну може загрожувати довічне ув'язнення. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк у мережі X.
Що відомо про арешт шпигуна у Польщі?
За даними польського порталу Onet, затриманому 60 років, його звинувачують за статтею 130(2) Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає покарання за шпигунство на користь іноземних розвідок.
Військова контррозвідка кілька місяців стежила за його діяльністю та збирала докази.
За даними слідства, Володимир П. підозрюється у співпраці з російською та білоруською розвідками. Якщо вина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі від восьми років до довічного ув'язнення.
Кого в Україні викрили на шпигуванні для Росії?
Неповнолітня дівчина з Івано-Франківської області шпигувала для Росії, передаючи дані про стратегічні об'єкти, такі як Бурштинська ТЕС та аеропорт Івано-Франківська. 16 січня її затримали під час зйомки готелю, де перебували військові.
СБУ затримала 21-річного військовослужбовця, який передавав дані про локації ППО російським військам. Отримані розвіддані російські війська планували використати для ударів по аеродромах Сил оборони "в обхід" радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп.
СБУ затримала військовослужбовця, який був агентом російських спецслужб і планував атаку на українські підрозділи з морськими дронами. Затриманий був частиною бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ.