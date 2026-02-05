Шпиону может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в сети X.

Что известно об аресте шпиона в Польше?

По данным польского портала Onet, задержанному 60 лет, его обвиняют по статье 130(2) Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание за шпионаж в пользу иностранных разведок.

Военная контрразведка несколько месяцев следила за его деятельностью и собирала доказательства.

По данным следствия, Владимир П. подозревается в сотрудничестве с российской и белорусской разведками. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного заключения.

