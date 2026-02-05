Шпиону может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в сети X.
Смотрите также "Медовая ловушка": как шпионка из Беларуси "влюбила" в себя украинского командира
Что известно об аресте шпиона в Польше?
По данным польского портала Onet, задержанному 60 лет, его обвиняют по статье 130(2) Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание за шпионаж в пользу иностранных разведок.
Военная контрразведка несколько месяцев следила за его деятельностью и собирала доказательства.
По данным следствия, Владимир П. подозревается в сотрудничестве с российской и белорусской разведками. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного заключения.
Кого в Украине разоблачили на шпионаже для России?
Несовершеннолетняя девушка из Ивано-Франковской области шпионила для России, передавая данные о стратегических объектах, такие как Бурштынская ТЭС и аэропорт Ивано-Франковска. 16 января ее задержали во время съемки отеля, где находились военные.
СБУ задержала 21-летнего военнослужащего, который передавал данные о локации ПВО российским войскам. Полученные разведданные российские войска планировали использовать для ударов по аэродромам Сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп.
СБУ задержала военнослужащего, который был агентом российских спецслужб и планировал атаку на украинские подразделения с морскими дронами. Задержанный был частью бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ.