Армія, мова, вакцинація: якими були головні здобутки України у 2021 році

Попри звичку політиків спекулювати в інформаційному просторі на негативі, у житті країни відбулось чимало подій, які матимуть глобально позитивні наслідки для українців.

Саміт Кримська платформа

Україна організувала саміт "Кримська платформа". У заході взяли участь представники 46-ти країн та міжнародних організацій.

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В установчих документах зазначається, що захід спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Кремль та запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Все це потрібно задля досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Кримська платформа має на меті зібрати під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових та неурядових форумів.

Створений важливий для нас майданчик для координації міжнародних зусиль у боротьбі за український статус Криму. Це буде постійно діючий інструмент. Той факт, що це викликало просто істерику у Кремля свідчить, що це – крок у правильному напрямку. Це постійне нагадування про проблему Криму та інструмент координації у боротьбі за Крим,

– пояснив 24 каналу політолог Володимир Фесенко.

Ротація найвищого військового керівництва

Наприкінці липня новим головнокомандувачем Збройних сил України призначили генерал-майора Валерія Залужного. Рішенням президента він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.

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Залужний воює на Донбасі з 2014 року. Офіцери його призначення сприйняли з великим ентузіазмом. Залужного вважали генералом, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів. Тож його призначення позитивно позначилось на стані війська.

Українські військові / Фото zsu.gov.ua

На початку листопада Верховна Рада України підтримала призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони України. Він змінив на цій посаді Андрія Тарана. Це призначення військовослужбовці сприйняли також з ентузіазмом. Призначення на цю посаду не військової, а цивільної людини сприйняли як сигнал, що Резніков нарешті розмежує повноваження Міноборони та Генерального штабу. І Міноборони буде займатись тим, чим має: забезпеченням війська та захистом інтересів ЗСУ перед політикам.

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Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков заміну і головнокомандувача, і керівника Міністерства оборони називає беззаперечним досягненням.

У вищого політичного керівництва країни є розуміння тих процесів, які відбуваються. Це – позитив. Особливо – поява Валерія Залужного на посаді головнокомандувача, як людини із практичним досвідом та високим рівнем військової підготовки,

– сказав він.

Будь ласка, українською

З 16 січня, відповідно до Закону про мову, всі підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб’єкти господарювання мають обслуговувати клієнтів лише українською. Те саме стосується інформації про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.

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Враховуючи чутливість питання, українізація сфери послуг стала однією із найобговорюваніших тем січня. Конфлікти на мовному ґрунті у сфері обслуговування до того моменту стали буденним явищем. Втім, як виявилось після 16 січня, українська мова зовсім не заважає якісно надавати послуги.

Протягом наступних декількох років перехід на державну мову чекає туристичну, культурну та розважальну сфери, засоби масової інформації. Такий підхід сприяє самоідентифікації, популяризації української культури та підвищенню престижу України,

– сказав адвокат, заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

Візит Зеленського у США

Візит президента Володимира Зеленського до США, що розпочався 31 серпня, тривав трохи більше ніж тиждень.

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За цей час Володимир Зеленський провів двогодинну розмову із главою Білого дому Джо Байденом, зустрічався з міністрами енергетики й оборони, главою космічного агентства NASA, американськими законодавцями, керівниками аналітичних центрів США, представниками бізнесу, української громади Америки. Результати візиту викликали у аналітиків та коментаторів весь спектр емоцій: від заяв про повний провал поїздки до захоплених рецензій на кожен рух глави держави.

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Втім, в цілому цей візит можна скоріше віднести до позитивних наслідків року.

Цей візит був важливий з точки зору відновлення та активізації відносин стратегічного партнерства. Навіть у формальному вимірі. Ідеться і про підготовку та підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства. Фундамент цього було закладено саме під час візиту Зеленського до Вашингтону. Була також підписана рамкова угода про співпрацю у сфері оборони,

– пояснив політолог Володимир Фесенко.

І додав: "Помітно, що співпраця між США та Україною у сфері оборони активізувалась. Це позитивні тенденції та позитивні рухи вперед з точки зору стратегічних національних інтересів".

Поїздка була стратегічно важливим кроком / Фото president.gov.ua

Нарощування спроможностей ЗСУ

ЗСУ за підтримки західних партнерів України продовжують нарощувати сили для стримування російської агресії.

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"Україна — це сила добра у світі. Але добро переконливіше з "Айлендами",”"Джавелінами", "Байрактарами", сучасними ракетами, кораблями ВМС, базами, приладами нічного бачення, засобами радіоелектронної боротьби тощо. Ми залучали все це завдяки переговорам із партнерами", - прокоментував посилення українського війська у 2021 році міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков погоджується, що це – очевидне досягнення України

Попри всі нюанси – наші обмежені ресурси та не надто ефективне їхнє використання, стриманість деяких наших партнерів – відбувається подальше нарощення спроможностей Збройних сил України. Ми отримали партію БПЛА Bayraktar для потреб ВМС, отримали партію пускових установок та ракет до ПЗРК Javelin, отримали два катери класу Island,

– сказав він.

"По всім заявам, які йдуть з боку військового керівництва Росії, і від Володимира Путіна, видно, наскільки їм не подобається, що Україна, не зважаючи на агресію, нарощує свої спроможності. Заяви Росії, звісно, у першу чергу – загроза і значний ризик, який, на жаль, може реалізуватись. Але. Цього року російське керівництво на найвищому рівні робило безпрецедентно агресивні заяви. Це опосередковано говорить про те, що все, що зараз робить Україна, має позитивні тенденції. Нарощення тиску з боку Росії означає, що і у 2014 році ми зробили все правильно, і останні вісім років, попри всі проблеми, рухаємось у правильному напрямку", – додав він.

Боротьба із коронавірусом

Попри всі складнощі, Україна все ж змогла розпочати вакцинацію від COVID-19.

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Для широкого загалу доступними були три вакцини – AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer.

"Вакцинація допомагає запобігати зараженню і розповсюдженню коронавірусу. Станом на кінець року маємо 32% повністю вакцинованого населення. І це вже маленька перемога", – сказав заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

За його словами, до позитивних результатів цього року можна віднести також впровадження COVID-сертифікатів та міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Повністю вакциновані громадяни можуть завантажити внутрішній та міжнародний документ про вакцинацію в електронній формі, а паперовий документ – отримати у сімейного лікаря.

Міжнародний ратифікований Україною та міжнародним співтовариством і є своєрідною "перепусткою у світ", оскільки його можна використовувати для подорожей за кордон, зокрема, до тих країн, що запровадили жорсткі карантинні обмеження,

– сказав він.

Авіаційний безвіз з ЄС

На думку глави МЗС Кулеби, збереження можливостей для подорожей українців Європою загалом можна вважати великим здобутком.

Однак, як уточнює Глоба, окремо тут варто звернути увагу на підписання угоди про Спільний авіаційний простір на саміті Україна-ЄС 12 жовтня.

Угода про "відкрите небо" передбачає, що компанії з Європи без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники – у будь-які аеропорти ЄС.

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"Угода надає більше можливостей для подорожей для пасажирів, оскільки вища конкуренція передбачає зниження цін на квитки. Це також переваги для регіональних аеропортів, які отримають шанси на залучення інвестицій і розвиток внаслідок потенційної можливості приймати більше літаків і отримати більший пасажиропотік", – каже Глоба.