Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав цю подію. А проте представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що цілковитого консенсусу в Організації не було.

Цього ж дня Україна була проти: Генасамблея ООН схвалила скандальну резолюцію Росії про нацизм

Оновлену резолюцію по Криму на Генасамблеї ООН прийняли

Документ називається "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна". Цей документ поставили на голосування на сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй 16 грудня.

Резолюцію прийняли. Але за неї проголосували тільки 65 країн. Проти виступили 25, і аж 85 – утрималися. Проти, звісно, була Росія, а ще – Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве та деякі інші.



Голосування в ООН за резолюцію по Криму / Фото зі сторінки Кислиці у фейсбуці

Голосування прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у фейсбуці.

Типу всі "за", але ледь не декілька десятків країн зовсім і не "за"… "Об’єднані" нації!

– іронічно написав він.

А під час презентації резолюції Кислиця наголошував, пише Укрінформ, власне, на сумній ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму:

Репресії, депресія і безнадія – це все, з чим сьогодні стикається місцеве населення в тимчасово окупованому Криму. Системні репресії перетворили Крим на острів страху.

Зверніть увагу: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері підтримав факт прийняття в ООН оновленої резолюції по Криму. І подякував усім країнам, які її підтримали.

Які зміни внесли в оновлену резолюцію по Криму

Резолюція 2021 року закликає країни ООН до співпраці в рамках міжнародної Кримської платформи.

Також Україна закликає на міжнародному рівні офіційно називати "органи влади" у Криму "окупаційними органами влади Російської Федерації".

Цікаве відео: як відреагувала Росія на перший саміт Кримської платформи