Примітно, що проти резолюції проголосували тільки 2 країни – Сполучені Штати Америки та Україна. Засідання Генасамблеї транслювали онлайн у ютубі на каналі ООН.

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Російську резолюцію проголосували на Генасамблеї ООН

Росія ініціювала на Генасамблеї ООН ухвалення резолюції з такою назвою: "Про боротьбу з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими практиками, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості".

Документ підтримали представники 130 країн.

49 утрималися.

2 проголосували проти – Україна і США.



Як голосували країни за російську резолюцію / Скриншот із відео ООН

Що не так із російською резолюцією

Попри яскраву та на перший погляд розумну назву, резолюція насправді є не більше аніж спробою протягнути у європейський порядок денний російський наратив про запобігання перегляду підсумків та причин Другої світової війни.

У Міністерстві закордонних справ України вже пояснювали (адже цю резолюцію Росія проштовхувала в ООН кілька років), що:

Текст документа елементарно замовчує, що кінець Другої світової війни не став кінцем тоталітарних ідеологій.

І не показує того, що жорстокий комуністичний режим зміцнів, і чимало європейських народів просто поневолив.

Ну, звісно, також Кремль традиційно виправдовує підписання пакту Молотова — Ріббентропа, за яким СРСР Сталіна та Третій Рейх Гітлера розділили Польщу, чим фактично й спільно почали Другу світову.

До слова: також у грудні Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму, яка передбачає й підтримку Кримської платформи.

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