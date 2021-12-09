Відповідну заяву оприлюднив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Про це стало відомо 9 грудня.

До теми Україна до кінця року внесе в ООН оновлені резолюції щодо Криму, – Зеленський

Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо Криму

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму,

– написав Дмитро Кулеба.

Міністр розповів, що документ містить:

важливу підтримку Кримської платформи;

закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових;

припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях.

До речі, у жовтні Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2021 року Україна планує внести в Генасамблею ООН оновлені резолюції щодо Криму. Мовилось про резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації півострова.

Коротко про Кримську платформу

Кримська платформа – це міжнародний консультаційно-координаційний формат, який спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму.

Головна мета – деокупація Криму та повернення його Україні.

Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року в Києві. На ньому були понад 46 країн.

Учасники міжнародної події ухвалили відкриту декларацію, яка визначає суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також учасники пояснили, що продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці.

Навіщо потрібна Кримська платформа – дивіться відео

Повний текст публікації Дмитра Кулеби

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях 1/