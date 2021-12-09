Соответствующее заявление обнародовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом стало известно 9 декабря.

К теме Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму, – Зеленский

Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма,

– написал Дмитрий Кулеба.

Министр рассказал, что документ содержит:

важную поддержку Крымской платформы;

призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных;

прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.

Кстати, в октябре Владимир Зеленский заявил, что до конца 2021 года Украина планирует внести в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму. Говорилось о резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова.

Коротко о Крымской платформе

Крымская платформа – это международный консультационно-координационный формат, который направлен на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, ответы растущим угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.

Главная цель – деоккупация Крыма и возвращение его Украине.

Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. На нем были более 46 стран.

Участники международного события приняли открытую декларацию, которая определяет суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Также участники пояснили, что продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности.

Зачем нужна Крымская платформа – смотрите видео

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.