Примечательно, что против резолюции проголосовали только 2 страны – США и Украина. Заседание Генассамблеи транслировали онлайн в ютубе на канале ООН.
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Российскую резолюцию проголосовали на Генассамблее ООН
Россия инициировала на Генассамблее ООН принятие резолюции с таким названием: "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
- Документ был поддержан представителями 130 стран.
- 49 воздержались.
- 2 проголосовали против – Украина и США.
Как голосовали страны за российскую резолюцию / Скриншот с видео ООН
Что не так с российской резолюцией
Несмотря на яркое и на первый взгляд разумное название, резолюция на самом деле является не более чем попыткой протянуть в европейскую повестку дня российский нарратив о предотвращении пересмотра итогов и причин Второй мировой войны.
В Министерстве иностранных дел Украины уже объясняли (ведь эту резолюцию Россия проталкивала в ООН несколько лет), что:
- Текст документа элементарно умалчивает, что конец второй мировой войны не стал концом тоталитарных идеологий.
- И не показывает того, что жестокий коммунистический режим окреп, и многие европейские народы просто поработили.
И, конечно, Кремль традиционно оправдывает подписание пакта Молотова — Риббентропа, по которому СССР Сталина и Третий Рейх Гитлера разделили Польшу, чем фактически совместно и начали Вторую мировую.
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