Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал это событие. Однако представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что полного консенсуса в Организации не было.

В этот же день Украина была против: Генассамблея ООН одобрила скандальную резолюцию России о нацизме

Обновленную резолюцию по Крыму на Генассамблее ООН приняли

Документ называется "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Этот документ был поставлен на голосование на сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций 16 декабря.

Резолюцию приняли. Но за нее проголосовали лишь 65 стран. Против выступили 25, и 85 – воздержались. Против, конечно, была Россия, а еще Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве и некоторые другие.



Голосование в ООН за резолюцию по Крыму / Фото со страницы Кислицы в фейсбуке​

Голосование прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в фейсбуке.

Типа все "за", но едва ли не несколько десятков стран совсем и не "за"… "Объединенные" нации!

– иронически написал он.

А во время презентации резолюции Кислица подчеркивал, пишет Укринформ , собственно, плачевную ситуацию с правами человека в оккупированном Россией Крыму:

Репрессии, депрессия и безнадежность – это все, с чем сегодня сталкивается местное население во временно оккупированном Крыму. Системные репрессии превратили Крым в остров страха.

Обратите внимание: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере поддержал факт принятия в ООН обновленной резолюции по Крыму. И поблагодарил все страны, которые ее поддержали.

Какие изменения внесли в обновленную резолюцию по Крыму

Резолюция 2021 года призывает страны ООН к сотрудничеству в рамках международной Крымской платформы.

Также Украина призывает на международном уровне официально называть "органы власти" в Крыму "оккупационными органами власти Российской Федерации".