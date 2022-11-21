Армія Сербії готова до захисту сербів у Косово – чекають наказу президента

Керівництво Сербії пригрозило Косово, що готове захищати своїх громадян на території частково визнаної держави. Однак Белград таки готовий до переговорів.

Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич. Це відбулося 21 листопада.

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Найкраще вирішення конфлікту – переговори

Якщо президент Сербії накаже, армія схвалить всі заходи для захисту сербів у Косово та Метохії,

– наголосив Вучевич.

Водночас міністр вважає, що найкращим вирішенням конфлікту є таки переговори. Мовляв, краще вже тисячу годин говорити, аніж 1 годину провести в окопі.

"Розглядаються всі варіанти, але ми працюємо над тим, щоб розмова тривала. Я не думаю, що хтось любить конфлікти", – зазначив урядовець.

ЄС не допоміг вирішити проблему

До речі, між Косово та Сербією відбулися переговори за посередництва Європейського Союзу. Країни мали досягти згоди у конфлікті через номерні знаки автомобілів. Однак це так і не вдалося.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що сторони так і не змогли домовитися. Мовляв, ЄС запропонував варіанти, як уникнути ескалації, але прем'єр-міністр Косова Альбін Курті не прийняв їх.

Відомо, що Боррель наполягав, щоб Косово зупинило рішення щодо номерних знаків автомобілів, а Сербія – перестала видавати нові номерні знаки.

Це була наша пропозиція, яку ми майже погодили, але оскільки врешті-решт не вдалося, то я закликаю обидві сторони втілити ці два прохання. Це дасть час сторонам знайти стабільне рішення щодо номерів,

– зазначив Боррель.

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Чому між Косово та Сербією виник конфлікт Косово вже давно вирішило запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. Це стосується і сербів, які мають поміняти автомобільні номери на косовські. Серби, які живуть на території частково визнаної держави, Косово вже давно вирішило запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. Це стосується і сербів, які мають поміняти автомобільні номери на косовські. Серби, які живуть на території частково визнаної держави, тривалий час протестували через таке рішення . Однак влада Косово таки вирішила запровадити штрафи з 21 листопада. Це призвело до того, що косовські серби почали виходити з місцевих органів влади та поліції.

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