Армия Сербии готова к защите сербов в Косово – ждут приказа президента

Руководство Сербии пригрозило Косово, что готово защищать своих граждан на территории частично признанного государства. Однако Белград готов к переговорам.

Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Это произошло 21 ноября.

Читайте также Напряжение в Косово растет: этнические сербы вышли из органов власти

Лучшее разрешение конфликта – переговоры

Если президент Сербии прикажет, армия одобрит все меры по защите сербов в Косово и Метохии,

– подчеркнул Вучевич.

В то же время министр считает, что наилучшим разрешением конфликта являются переговоры. Якобы лучше уже тысячу часов говорить, чем 1 час провести в окопе.

"Рассматриваются все варианты, но мы работаем над тем, чтобы разговор продолжался. Я не думаю, что кто-то любит конфликты", – отметил чиновник.

ЕС не помог решить проблему

Кстати, между Косово и Сербией состоялись переговоры при посредничестве Европейского Союза. Страны должны были добиться согласия в конфликте из-за номерных знаков автомобилей. Однако это так и не удалось.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что стороны так и не смогли договориться. Якобы ЕС предложил варианты, как избежать эскалации, но премьер-министр Косово Альбин Курти не принял их.

Известно, что Боррель настаивал, чтобы Косово остановило решение по номерным знакам автомобилей, а Сербия – перестала выдавать новые номерные знаки.

Это было наше предложение, которое мы почти согласовали, но поскольку, в конце концов, не удалось, то я призываю обе стороны воплотить эти две просьбы. Это даст время сторонам найти стабильное решение по номерам,

– отметил Боррель.

К теме Сербия привела армию в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации в Косово

Почему между Косово и Сербией возник конфликт Косово уже давно решило ввести на своей территории обязательную перерегистрацию автомобилей. Это касается и сербов, которые должны изменить автомобильные номера на косовские. Сербы, живущие на территории частично признанного государства, Косово уже давно решило ввести на своей территории обязательную перерегистрацию автомобилей. Это касается и сербов, которые должны изменить автомобильные номера на косовские. Сербы, живущие на территории частично признанного государства, долгое время протестовали из-за такого решения . Однако власти Косово решили ввести штрафы с 21 ноября. Это привело к тому, что косовские сербы стали выходить из местных органов власти и полиции.

К теме – причастен ли Кремль к конфликту между Косово и Сербией: видео