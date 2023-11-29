Українські розвідники розповіли про безперервний 30-годинний бій під Куп’янськом

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Артан" поділилися подробицями відбиття наступу агресора на Сході. Тоді Росія кинула на українські позиції добре підготовлених військових, але навіть вони не зуміли здолати оборону наших захисників.

На початку жовтня стало відомо, що окупанти перейшли до практично наступу на всьому Сході. І саме в цей місяць підрозділ ГУР "Артан" допомагав утримувати оборону поблизу Куп'янська.

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Що відомо про бій "Артану" на Слобожанщині

В жовтні позиція підрозділу опинилася в оточенні, й ворог пішов на її штурм силами, що переважали. Однак, вступивши у 30-годинний бій з окупантами, розвідники "Артану" зуміли вийти з нього переможцями, підбивши БМП та знищивши танк.

"Ми вели бій 30 годин поспіль. Я поповз на звук техніки – і коли була пауза 3 секунди на перезарядку, я виліз з окопу, побачив ворожий кулемет ДШК, так би мовити, "очна ставка" з загарбником. Наше життя сповнене екшену, але слід завжди тренуватись, бо у критичний момент навички зводяться до рівня рефлексів", – розповів розвідник "Вал".

За словами іншого бійця спецпідрозділу на псевдо "Кремінь", в тому бою "Артану" довелося протягом декількох діб мокнути в окопах. Це, разом із наявністю у ворога важкої техніки, було найбільшими викликами під час оборони позицій поблизу Куп'янська.

"Бувають такі моменти, коли людей ловить ступор. Тому їх потрібно налаштовувати (на бій – 24 Канал) ще до задачі. Наш комбат "Титан" – дуже хороша людина: він стоїть за своїх пацанів до кінця. Коли є такий комбат, хлопці йдуть за ним до останнього", – зізнався "Кремінь".

Що відомо про бойовий шлях "Артану"

Серед найгучніших операцій підрозділу – рейди на кримський півострів та захоплення "вишок Бойка". Завдяки встановленню нашого контролю над цими об'єктами, ворог втратив перевагу у засобах виявлення повітряних цілей. Це дозволило Силам оборони завдати низку ефективних повітряних ударів.

Перед тим "Артан" також намагався втілити складну операцію з висадки десанту в Енергодарі, утримуючи там позиції близько половини дня. Втім, ця операція не мала успіху через занадто потужні позиції ворога в районі Запорізької АЕС.

Враховуючи високу навченість особового складу "Артану", протягом повномасштабної війни його неодноразово використовували в найскладніших операціях, зокрема, звільненні острова Зміїного, боях за Бахмут та на Мелітопольському напрямку, а також в операціях в тилу ворога.