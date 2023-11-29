Украинские разведчики рассказали о непрерывном 30-часовом бое под Купянском

Бойцы спецподразделения ГУР МО "Артан" поделились подробностями отражения наступления агрессора на Востоке. Тогда Россия бросила на украинские позиции хорошо подготовленных военных, но даже они не смогли преодолеть оборону наших защитников.

В начале октября стало известно, что оккупанты перешли к практически наступлению на всем Востоке. И именно в этот месяц подразделение ГУР "Артан" помогало удерживать оборону вблизи Купянска.

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Что известно о бое "Артана" на Слобожанщине

В октябре позиция подразделения оказалась в окружении, и враг пошел на ее штурм превосходящими силами. Однако, вступив в 30-часовое сражение с оккупантами, "Артан" сумели выйти из него победителями, подбив БМП и уничтожив танк.

"Мы вели бой 30 часов подряд. Я пополз на звук техники – и когда была пауза 3 секунды на перезарядку, я вылез из окопа, увидел вражеский пулемет ДШК, так сказать, "очная ставка" с захватчиком. Наша жизнь полна экшена, но нужно всегда тренироваться, потому что в критический момент навыки сводятся к уровню рефлексов", – рассказал разведчик Вал.

По словам другого бойца спецподразделения с псевдонимом Кремень, в том бою "Артану" пришлось в течение нескольких суток мокнуть в окопах. Это вместе с наличием у врага тяжелой техники было самыми большими вызовами при обороне позиций вблизи Купянска.

"Бывают такие моменты, когда людей ловит ступор. Поэтому их нужно настраивать (на бой – 24 Канал) еще до задачи. Наш комбат Титан – очень хороший человек: он стоит за своих пацанов до конца. Когда есть такой комбат, ребята идут за ним до последнего", – признался Кремень.

Что известно о боевом пути "Артана"

Среди самых громких операций подразделения – рейды на крымский полуостров и захват "вышек Бойко". Благодаря установлению контроля за этими объектами, враг потерял преимущество в средствах обнаружения воздушных целей. Это позволило Силам обороны нанести ряд эффективных воздушных ударов.

Перед тем "Артан" также пытался воплотить сложную операцию с высадки десанта в Энергодаре, удерживая там позиции около половины дня. Впрочем, эта операция не имела успеха из-за слишком мощных позиций врага в районе Запорожской АЭС.

Учитывая высокую обученность личного состава "Артана", в течение полномасштабной войны его неоднократно использовали в самых сложных операциях, в частности, освобождении острова Змеиного, боях за Бахмут и на Мелитопольском направлении, а также в операциях в тылу врага.