На початку жовтня стало відомо, що окупанти перейшли до практично наступу на всьому Сході. І саме в цей місяць підрозділ ГУР "Артан" допомагав утримувати оборону поблизу Куп'янська.

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Що відомо про бій "Артану" на Слобожанщині

В жовтні позиція підрозділу опинилася в оточенні, й ворог пішов на її штурм силами, що переважали. Однак, вступивши у 30-годинний бій з окупантами, розвідники "Артану" зуміли вийти з нього переможцями, підбивши БМП та знищивши танк.

"Ми вели бій 30 годин поспіль. Я поповз на звук техніки – і коли була пауза 3 секунди на перезарядку, я виліз з окопу, побачив ворожий кулемет ДШК, так би мовити, "очна ставка" з загарбником. Наше життя сповнене екшену, але слід завжди тренуватись, бо у критичний момент навички зводяться до рівня рефлексів", – розповів розвідник "Вал".

За словами іншого бійця спецпідрозділу на псевдо "Кремінь", в тому бою "Артану" довелося протягом декількох діб мокнути в окопах. Це, разом із наявністю у ворога важкої техніки, було найбільшими викликами під час оборони позицій поблизу Куп'янська.

"Бувають такі моменти, коли людей ловить ступор. Тому їх потрібно налаштовувати (на бій – 24 Канал) ще до задачі. Наш комбат "Титан" – дуже хороша людина: він стоїть за своїх пацанів до кінця. Коли є такий комбат, хлопці йдуть за ним до останнього", – зізнався "Кремінь".

Зверніть увагу! Після утримання позицій на Куп'янському напрямку "Артан" опублікував відео знищення ворожої техніки. На ньому можна помітити, як окупанти тікають з уражених підрозділом машин.

Що відомо про бойовий шлях "Артану"