Ймовірність передачі Україні ракет ATACMS набагато вища ніж раніше, – CNN

Президент США Джо Байден уже найближчим часом може ухвалити остаточне рішення щодо передачі далекобійних ракет Україні. Мовиться про ATACMS, які вже давно прагне отримати українська армія.

Цей крок американському президентові радили зробити Державний департамент й міністерство оборони Сполучених Штатів. Це сталося після кількох місяців зі звернення України до США по ракети ATACMS.

Дивіться також Стали рішучішими: чому США та Швеція заговорили про передачу потужної зброї Україні

США можуть передати Україні ATACMS найближчим часом

За словами американських посадовців, остаточного рішення про відправлення далекобійних ракет ATACMS в Україну ще не прийняли. Але один із високопоставлених осіб в США заявив, що ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, ніж була раніше.

Набагато більша ймовірність. Я просто не знаю, коли саме це відбудеться,

– заявив він.

Автори матеріалу підкреслили, що офіційні особи США мають обережний підхід до утримання від відправляння керованих ракет класу "земля – земля" великої дальності. Це рішення було обумовлено побоюваннями щодо можливої ескалації конфлікту, оскільки такі ракети можуть бути випадково запущені по території Росії.

З усім тим автори зазначають, що ці занепокоєння значно зменшилися, оскільки Україна продемонструвала своє відповідальне використання іншої зброї, наданої США, утримуючись від будь-яких нападів на російську територію.

Зокрема, Україна завдала ударів по російській території, використовуючи свої безпілотники та зброю. Цей крок показав, що Київ дотримується своєї обіцянки утриматися від розгортання американської зброї для атаки російських цілей.

Наразі максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 150 кілометрів з наземною бомбою малого діаметра. Варто зазначити, що ракети ATACMS, які мають радіус дії близько 300 кілометрів, дозволять українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані.

Чи дійсно передадуть ATACMS Україні