Вероятность передачи Украине ракет ATACMS намного выше, чем раньше, – CNN

Президент США Джо Байден уже в ближайшее время может принять окончательное решение о передаче дальнобойных ракет Украине. Речь идет об ATACMS, которые уже давно стремится получить украинская армия.

Этот шаг американскому президенту рекомендовали сделать Государственный департамент и министерство обороны Соединенных Штатов. Это произошло после нескольких месяцев с обращения Украины в США за ракетой ATACMS.

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США могут передать Украине ATACMS в ближайшее время

По словам американских чиновников, окончательного решения об отправке дальнобойных ракет ATACMS в Украину еще не приняли. Но один из высокопоставленных лиц в США заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.

Гораздо больше вероятность. Я просто не знаю, когда именно это произойдет,

– заявил он.

Авторы материала подчеркнули, что официальные лица США имеют осторожный подход к удержанию от отправки управляемых ракет класса "земля – земля" большой дальности. Это решение было обусловлено опасениями относительно возможной эскалации конфликта, поскольку такие ракеты могут быть случайно запущены по территории России.

Со всем тем авторы отмечают, что эти беспокойства значительно снизились, поскольку Украина продемонстрировала свое ответственное использование другого оружия, предоставленного США, воздерживаясь от каких-либо нападений на российскую территорию.

В частности, Украина нанесла удары по российской территории, используя свои беспилотники и оружие. Этот шаг показал, что Киев придерживается своего обещания удержаться от развертывания американского оружия для атаки российских целей.

В настоящее время максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет около 150 километров с наземной бомбой малого диаметра. Следует отметить, что ракеты ATACMS, имеющие радиус действия около 300 километров, позволят украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии.

Действительно ли передадут ATACMS Украине