Про це, на фоні повідомлень про можливу передачу ATACMS Україні, сказав представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер 11 вересня. Під час брифінгу він зазначив, що у Пентагоні поки немає підтверджень того, що ми невдовзі можемо отримати далекобійні ракети.

Читайте також Великий фанат Байдена: що спонукатиме Шольца надати Україні ракети Taurus

Оновлених даних щодо ATACMS поки нема

Райдер зазначив, що відсутні оновлені дані, пов'язані з питанням надання Україні ATACMS. Водночас він запевнив, що Вашингтон надалі тісно контактуватиме з Києвом і союзниками, щоб надавати нашій державі допомогу.

Тож коли і якщо буде щось нове, ми обов'язково повідомимо про це, але на сьогодні я не можу надати нічого нового,

– наголосив він.

Йому поставили уточнювальне питання щодо того, чи є ATACMS, які можуть надати Україні США. На нього він відповідати не заходів, як і обговорювати запаси далекобійних ракет. Райдер також заявив, що не хоче "спекулювати на потенційних майбутніх варіантах".

Звернімо увагу на те, що брифінг для Пета Райдера був би легшим, якби не повідомлення від Reuters. Напередодні видання написало, що Білий дім близький до того, що Україна отримає далекобійні ракети з касетними снарядами. Раніше ЗМІ також писали, що ATACMS можуть стати частиною нового пакета військової допомоги від США.

Чи вплине рішення США на Німеччину

У Німеччині заявили, що надання Україні ATACMS не вплине на рішення Берліна щодо ракет Taurus. Таку заяву зробив міністр оборони Борис Пісторіус.

Він зазначив, що у питанні надання нашій державі крилатих ракет Taurus Німеччина не орієнтується на США. Власне, підігрівають інтерес повідомлення у ЗМІ про те, що ATACMS можуть невдовзі надати Україні. Сам Володимир Зеленський сподівається, що ми їх отримаємо восени.

За словами Пісторіуса, у Німеччині не можуть дійти до консенсусу, пов'язаного з передачею Україні ракет Taurus.