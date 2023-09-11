Американські чиновники повідомляють, що США розглядають можливість доставки однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS), які можуть літати до 190 миль (306 кілометрів), або керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) з радіусом дії 45 миль, споряджених касетними бомбами.

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Що відомо наразі

Таку можливість почали розглядати після успішного використання Україною касетних боєприпасів. Надання цієї зброї теж дуже довго обговорювали і щодо нього сперечалися.

Наразі Україна має на озброєнні 155-міліметрову артилерію, яка може нести до 48 боєприпасів. Реактивні системи залпового вогню, що розглядаються, зможуть нести близько 300 або більше бомб.

Ракетна система GMLRS, варіант якої Україна має в своєму арсеналі вже кілька місяців, зможе розсіювати до 404 касетних боєприпасів,

– зазначають журналісти.

Утім, вони підкреслюють: рішення ще не остаточне і може бути скасоване. Та якщо його ухвалять, поставки відбудуться швидко.

Що офіційно говорять у США

Речник Держдепу Метью Міллер сказав, що переговори тривають, але поки що позиція США не змінилося.

Ми продовжуємо вести ці переговори з нашими українськими колегами, а також всередині уряду США, але наразі в нас немає позиції, про яку ми можемо оголосити,

– повідомив він.

Чим корисні ATACMS

Україна просить про передачу далекобійних ракет ATACMS ще з 2022 року. Вони можуть бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. Такі ракети можна випускати за допомогою РСЗВ HIMARS, які Україна вже отримала від США.