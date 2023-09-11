Американские чиновники сообщают, что США рассматривают возможность доставки одной или двух армейских тактических ракетных систем (ATACMS), которые могут летать до 190 миль (306 километров), или управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS) с радиусом действия 45 миль, наполненной кассетными бомбами.

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Что известно сейчас

Такую возможность стали рассматривать после успешного использования Украиной кассетных боеприпасов. Предоставления этого оружия тоже очень долго обсуждали и о нем спорили.

В настоящее время Украина имеет на вооружении 155-миллиметровую артиллерию, которая может нести до 48 боеприпасов. Рассматриваемые реактивные системы залпового огня смогут нести около 300 или больше бомб.

Ракетная система GMLRS, вариант которой Украина имеет в своем арсенале уже несколько месяцев, сможет рассеивать до 404 кассетных боеприпасов,

– отмечают журналисты.

Впрочем, они подчеркивают: решение еще не окончательно и может быть отменено. Но если его примут, поставки будут быстрыми.

Что официально говорят в США

Спикер Госдепа Мэтью Миллер сказал, что переговоры продолжаются, но пока позиция США не изменилась .

Мы продолжаем вести эти переговоры с нашими украинскими коллегами, а также внутри правительства США, но пока у нас нет позиции, о которой мы можем объявить,

– сообщил он.

Чем полезны ATACMS

Украина просит о передаче дальнобойных ракет ATACMS с 2022 года. Они могут бить по целям на расстоянии до 300 километров. Такие ракеты можно выпускать с помощью РСЗО HIMARS, которые Украина уже получила от США.