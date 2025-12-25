Укр Рус
25 грудня, 11:29
У різдвяну ніч окупанти атакували енергетику в кількох регіонах: відбулися знеструмлення

Юлія Харченко
Основні тези
  • Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України у ніч на Різдво, залишивши без електропостачання споживачів у кількох областях.
  • Аварійно-відновлювальні роботи тривають, а в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.

У ніч на Різдво російські війська продовжили атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Унаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в кількох областях.

В регіонах України діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Унаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях Також значна частина абонентів знеструмлена на Одещині – там відключення пов'язані з наслідками попередніх масованих атак.

За словами енергетиків, аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити всіх споживачів. 

Зверніть увагу! Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні у всіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для бізнесу. 

Що відомо про руйнування енергосистеми внаслідок російських обстрілів?

  • Росія 23 грудня завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по ТЕС ДТЕК, пошкодивши обладнання. З початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 210 ударів по ТЕС ДТЕК, внаслідок яких загинули 4 енергетики, а 59 зазнали поранень.

  • Внаслідок дев’яти попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему в областях зберігається дефіцит потужностей. Енергетики наголошують на ощадливому енергоспоживанні.