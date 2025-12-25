У різдвяну ніч окупанти атакували енергетику в кількох регіонах: відбулися знеструмлення

У ніч на Різдво російські війська продовжили атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Унаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в кількох областях.

В регіонах України діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Унаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях Також значна частина абонентів знеструмлена на Одещині – там відключення пов'язані з наслідками попередніх масованих атак.

За словами енергетиків, аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити всіх споживачів.

Зверніть увагу! Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні у всіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для бізнесу.

Що відомо про руйнування енергосистеми внаслідок російських обстрілів?