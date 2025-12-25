Укр Рус
25 декабря, 11:29
2

В рождественскую ночь оккупанты атаковали энергетику в нескольких регионах: произошли обесточивания

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на Рождество, оставив без электроснабжения потребителей в нескольких областях.
  • Аварийно-восстановительные работы продолжаются, а во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В ночь на Рождество российские войска продолжили атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители в нескольких областях.

В регионах Украины действуют стабилизационные графики отключений электроэнергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно о последствиях обстрела?

В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Также значительная часть абонентов обесточена в Одесской области – там отключения связаны с последствиями предыдущих массированных атак.

По словам энергетиков, аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех потребителей.

Обратите внимание! Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах Украины применяют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для бизнеса.

Что известно о разрушении энергосистемы в результате российских обстрелов?

  • Россия 23 декабря нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, в частности по ТЭС ДТЭК, повредив оборудование. С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла более 210 ударов по ТЭС ДТЭК, в результате которых погибли 4 энергетика, а 59 получили ранения.

  • Вследствие девяти предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в областях сохраняется дефицит мощностей. Энергетики отмечают экономное энергопотребление.