У ніч проти 7 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилася зокрема Полтавська область: там було пошкоджено адмінбудівлю одного з комунальних підприємств.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

Внаслідок ворожої атаки на Полтавщині зафіксували прямі влучання та падіння уламків.

За даними ОВА, в Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль і одне з підприємств. Також у Кременчуці пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро – рух переправою тимчасово перекрито.

Атаку на місто прокоментував й мер Кременчука Віталій Малецький. За його словами, міст перебуває на балансі Укрзалізниці, тому зараз місцева влада чекає на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації.

На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста,

– написав Малецький.

Внаслідок удару пошкоджено міст через Дніпро / Фото: Віталій Малецький

Тим часом у Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих,

– йдеться в повідомленні.

