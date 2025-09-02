Ударні дрони ворога знову атакували Білу Церкву вночі 2 вересня. Ця атака – вже друга поспіль.

У міськраді повідомили про наслідки ударів ворога. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака дронів на Білу Церкву 2 вересня: які наслідки та реакція влади?

У ніч на 2 вересня 2025 року Біла Церква зазнала атаки дронів, про що повідомив секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Унаслідок ворожого удару в місті спалахнула пожежа, яка призвела до задимлення.

Місцева влада закликала мешканців зачинити вікна та зберігати спокій. Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На жаль, атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини. В ОВА пояснили, що тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

У місті є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах. Точну кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.

Наслідки атаки ворога на Білу Церкву 2 вересня / Фото ОВА та міськради

Куди ще цілив ворог уночі 2 вересня та що відомо про наслідки?