Білу Церкву атакували БпЛА: виникла пожежа, загинула людина
- У Білій Церкві вночі 2 вересня 2025 року в результаті атаки дронів виникли пожежі.
- Загинула одна людина, є постраждалі та пошкоджені будівлі.
Ударні дрони ворога знову атакували Білу Церкву вночі 2 вересня. Ця атака – вже друга поспіль.
У міськраді повідомили про наслідки ударів ворога. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що було раніше Нічна атака ударними дронами триває: на Київщині працювала ППО
Атака дронів на Білу Церкву 2 вересня: які наслідки та реакція влади?
У ніч на 2 вересня 2025 року Біла Церква зазнала атаки дронів, про що повідомив секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Унаслідок ворожого удару в місті спалахнула пожежа, яка призвела до задимлення.
Місцева влада закликала мешканців зачинити вікна та зберігати спокій. Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
На жаль, атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини. В ОВА пояснили, що тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
У місті є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі у гаражному кооперативі, на торгових та виробничих підприємствах. Точну кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.
Наслідки атаки ворога на Білу Церкву 2 вересня / Фото ОВА та міськради
Куди ще цілив ворог уночі 2 вересня та що відомо про наслідки?
- Російська армія атакувала Одеську область безпілотниками, серія вибухи пролунали в Ізмаїльському районі. Згодом стало відомо, що постраждала припортова інфраструктура.
- Щонайменше два вибухи пролунали в Сумах, від чого сталася масштабна пожежа. Атака БпЛА зруйнувала приміщення торгового ряду, пошкодила житлові будівлі. Тут також є постраждалі, серед них дитина.