Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Після півночі повітряна тривога поступово охопила всі райони області.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Напередодні про загрозу ворожих дронів попереджали в Повітряних силах ЗСУ. Зокрема, у Бориспільському районі сирена пролунала близько 00:30, а в Броварському – о 00:44.

В оновленні щодо руху "Шахедів" о 01:14 йшлося про цілі на півночі Київщини із західним курсом, групи безпілотників у напрямку області з Сумщини через Чернігівщину, а також інші групи з Полтавщини, що летіли на Білу Церкву.

Про роботу протиповітряної оборони в ОВА написали о 01:28. Там закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі,

– йдеться в повідомленні.

"Шахеди" атакували Україну: де ще пролунали вибухи