Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Після півночі повітряна тривога поступово охопила всі райони області.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Що відомо про вибухи на Київщині?
Напередодні про загрозу ворожих дронів попереджали в Повітряних силах ЗСУ. Зокрема, у Бориспільському районі сирена пролунала близько 00:30, а в Броварському – о 00:44.
В оновленні щодо руху "Шахедів" о 01:14 йшлося про цілі на півночі Київщини із західним курсом, групи безпілотників у напрямку області з Сумщини через Чернігівщину, а також інші групи з Полтавщини, що летіли на Білу Церкву.
Про роботу протиповітряної оборони в ОВА написали о 01:28. Там закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі,
– йдеться в повідомленні.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
"Шахеди" атакували Україну: де ще пролунали вибухи
- Близько 00:09 вибухи пролунали в Ізмаїльському районі Одеської області, хоча Повітряні сили попереджали про дрони в Татарбунарському районі.
- Щонайменше два вибухи пролунали в Сумах – близько 01:03 та 01:05. Місто знаходиться під ворожою атакою ще з понеділка, 1 вересня.