Окупанти гатили по Дніпропетровщині дронами та "градами": є постраждалі

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області. Зокрема, агресор застосував РСЗВ "Град" та безпілотники.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей – один із них у важкому стані. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

Ворог застосував РСЗВ "Град" по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Обійшлося без постраждалих.

Під ударом також опинилася Миколаївська громада Синельниківського району, яку ворог атакував безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей. 43-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 33-річний перебуває на амбулаторному лікуванні. Сталися пожежі в будинку культури та автомобілі.

Крім того, БпЛА атакували інші громади області. У Богданівській громаді Павлоградського району загорілися автівки, у Піщанській громаді Самарівського району пошкоджено будівлю кав'ярні. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе пошкоджені одноповерхова будівля та два легкові автомобілі. Люди не постраждали.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що у місті всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі. Теплопостачання в будинках, відключених напередодні через балістичний удар, відновлено. Тривають роботи з усунення локальних пошкоджень.

Де ще ворог завдав удару у ніч на 29 січня?