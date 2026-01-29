Окупанти гатили по Дніпропетровщині дронами та "градами": є постраждалі
- Російська армія обстріляла Дніпропетровську область, використовуючи РСЗВ "Град" та безпілотники.
- Начальник обласної військової адміністрації повідомив про постраждалих внаслідок обстрілів.
Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області. Зокрема, агресор застосував РСЗВ "Град" та безпілотники.
Внаслідок атаки постраждали двоє людей – один із них у важкому стані. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Дивіться також "Мінус" літак, ППО та сотні окупантів: втрати Росії станом на 29 січня
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?
Ворог застосував РСЗВ "Град" по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Обійшлося без постраждалих.
Під ударом також опинилася Миколаївська громада Синельниківського району, яку ворог атакував безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей. 43-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 33-річний перебуває на амбулаторному лікуванні. Сталися пожежі в будинку культури та автомобілі.
Крім того, БпЛА атакували інші громади області. У Богданівській громаді Павлоградського району загорілися автівки, у Піщанській громаді Самарівського району пошкоджено будівлю кав'ярні. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе пошкоджені одноповерхова будівля та два легкові автомобілі. Люди не постраждали.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що у місті всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі. Теплопостачання в будинках, відключених напередодні через балістичний удар, відновлено. Тривають роботи з усунення локальних пошкоджень.
Де ще ворог завдав удару у ніч на 29 січня?
Внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області загинули 3 людини, серед них 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Ще 3 людини зазнали поранень. Пошкоджено 7 приватних будинків, один знищено. Також було ліквідовано пожежу житлового будинку та газової труби.
Російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкт інфраструктури. Інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило, міські служби працюють у штатному режимі.
Вибухи також лунали й на Хмельниччині. Повітряні сили повідомляли, що ворог намагався атакувати Старокостянтинів безпілотниками.